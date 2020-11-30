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聖他克拉拉縣頒最嚴防疫令 灣區各縣或跟進

記者劉先進／屋崙報導
灣區各縣表示，儘管沒有達到類似聖他克拉拉縣的臨界點，但可能效仿禁令。圖為阿拉米達縣一購物中心。（記者劉先進 ／攝影）
灣區各縣表示，儘管沒有達到類似聖他克拉拉縣的臨界點，但可能效仿禁令。圖為阿拉米達縣一購物中心。（記者劉先進 ／攝影）

因為疫情爆發，入住病人增多，醫院超負荷運作，聖他克拉拉縣( Santa Clara County )頒布11月30日生效的新健康令，若旅行者從距離超過150哩的地方進入聖縣，必須隔離14天。此外，減少在特定時間內允許進入商店的顧客數量。限制酒店入住，只允許必要旅行住酒店，禁止進行有身體接觸的青少年、大學和職業運動。這意味著，舊金山49人職業足球隊在禁令生效後不能在李維球場比賽。這也是灣區發布的最嚴格禁令。

阿拉米達縣衛生部門聯合舊金山、康曲柯士達縣（Contra Costa County）、馬連縣（Marin County）和柏克萊市（有單獨的衛生部門）表示，對聖他克拉拉縣的健康命令表示支持，應該限制高風險活動，以減少對環境的影響。醫院有可能因新冠病人而不堪重負。

鄰近灣區各縣的衛生官員表示，雖然他們所在縣疫情還沒有發展到和聖縣同樣的臨界點上，但還可能儘快採取類似的行動，以保住區域醫院的承載能力，接受新冠或非新冠病人，比如因為流感引起的嚴重疾病。一個月前，灣區有262人因疫情住院，最近的數據是759人。

阿縣衛生官員莫斯（Dr. Nicholas Moss）說，人們在南灣看到的疫情可能很快就會在整個灣區看到。頒布衛生禁令，將有助於減緩病毒傳播。他也提醒民眾繼續戴口罩，保持社交距離，多洗手，盡量待在家中，只有必要活動時才外出。

疫情 灣區 舊金山

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