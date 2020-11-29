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華裔女科學家朱蔚藍 當選納巴谷教委 將加強STEAM教育

記者黃少華╱納巴谷報導
朱蔚藍當選為納巴谷聯合學區第二選區史上首位教委。（圖片由朱蔚藍提供）
朱蔚藍當選為納巴谷聯合學區第二選區史上首位教委。（圖片由朱蔚藍提供）

47歲的華裔科學家朱蔚藍（Lisa Wey-Lan Chu）在本月的地方選舉中沒有競爭對手，當選納巴谷（Napa Valley）聯合學區第二選區教委。她將於12月15日正式宣誓就職。

納巴谷聯合學區不久前重新畫分為七個選區。朱蔚藍將代表位於東南邊80號公路經過的第二選區，涵蓋「美利堅峽谷市」（American Canyon）68%的人口居住區以及納巴縣部分區域。因此，她是納巴谷聯合學區第二選區史上首位教委。在第二選區，亞裔人口占33.96%，亞裔適齡投票人口佔35.05%，遠高於其它六個選區。

朱蔚藍出生於台灣基隆，在北加州聖他克魯茲（Santa Cruz）長大。她從小學到研究生院就讀於公立學校，先後獲得公共衛生碩士學位和遺傳學博士學位。她和丈夫於2008年搬到美利堅峽谷居住。大兒子在美利堅峽谷初中上學，小兒子就讀於峽谷橡樹小學。

朱蔚藍表示，她之所以要參與此次選舉，就是想代表美利堅峽谷，以確保納巴谷聯合學區在做出影響孩子未來的决定時，考慮到不同社區的需求和優先事項。

她說：「作為在加州長大的第一代移民，我和我在美利堅峽谷的鄰居和朋友有很多共同點，包括優先考慮孩子的教育。這就是為什麼，我在兩個孩子的學校做大量義務工作。包括指導學生機器人課程，協調峽谷橡樹小學的課後STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）項目，並擔任峽谷橡樹小學家長教師組織的財務主管。」

通過志願服務的經歷，朱蔚藍對美利堅峽谷多元學生群體的需求有了獨特見解。她認為：「對於我們的學生來說，最重要的是，儘管州府資金有限，學區還是要維持並加强教育項目（如機器人科技和音樂）。」

鑑於「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行，朱蔚藍還談到學校的公共衛生。她表示：「作為一名訓練有素的公共衛生科學家，我可以在學區董事會提供額外的專業知識，以提高納巴谷聯合學區為學生和教師提供安全及健康學習環境的能力。」

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