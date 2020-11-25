死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元

加州監獄失業金詐騙金額高達近10億元。（電視新聞截圖）

加州 與聯邦檢察官調查疫情失業金詐騙 問題，發現涉嫌謀殺孕妻和未出生兒子的囚犯彼德森（Scott Peterson）、殺死四名女性的死刑犯史戴納（Cary Stayner）、虐殺八歲女童的死刑犯阿奎雷（Isauro Aguirre），在過去幾個月內都獲得加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）的失業救濟金。

加州九名地方檢察長和一名聯邦檢察官24日做出上述調查聲明，敦促加州州長紐森（Gavin Newsom）進行干預，阻止繼續發生與監獄受刑人有關的失業金詐騙案。檢察官稱這種情形為「加州史上最嚴重的納稅人稅金詐騙案」，涉及盜竊受刑人身份及個別囚犯和幫派組織操縱加州政府系統的犯罪。

加州東區（Eastern District of California）聯邦檢察官史考特（McGregor Scott）說：「這是一個非常明顯，令人無法忽視的問題，州長必須採取行動解決。」

檢察官這項最新指控，再度凸顯EDD處理大量失業金申請案的能力有問題。

負責組織和領導調查小組的沙加緬度縣地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，到目前為止，EDD已經發出超過40萬元失業金給加州死刑犯，和超過1億4000萬元失業金給加州38所監獄裡的其他囚犯，總計發給不符資格的監獄受刑人的失業金將近10億元。

舒伯特說：「殺人犯、強暴犯、人口販子，都沒有資格獲得失業金，我們必須阻止這件事繼續發生。」

肯恩縣（Kern County）有五所監獄，是加州監獄最多的一縣，該縣地檢長齊默（Cynthia Zimmer）稱失業金詐騙規模之大令人咋舌，肯恩縣的詐騙金額約1600萬元。齊默說：「我當了36年的檢察官，這是我見過最大規模的詐騙。」

EDD官員則表示，保密規定讓他們無法查證是否曾發放失業金給彼德森、史戴納和阿奎雷。

舒伯特和齊默表示，有些失業金申請是囚犯自己提出，或囚犯請家人或朋友代為提出，有些則是其他人為囚犯提出而囚犯本人不知情。此外，檢察官還發現與監獄幫派有關的組織性詐騙。