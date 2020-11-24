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防範疫情 安老自助處感恩節戶外派餐

記者黃少華／舊金山報導
安老自助處將與警方繼續合作進行感恩節派餐。（本報檔案照，記者黃少華／攝影）
安老自助處將與警方繼續合作進行感恩節派餐。（本報檔案照，記者黃少華／攝影）

安老自助處將於26日（周四）舉行一年一度的感恩節派火雞餐活動。主要的派發地點在華埠花園角廣場會所門前。時間是當天上午10時45分至中午12時30分，11時和12時各派一次。

由於遭遇嚴重的新冠疫情挑戰，安老自助處往年在各中心室內派餐及組織長者用餐的安排被迫取消。安老自助處只能改在戶外派餐，以及由警員義工為部分不便出門的長者送餐上門。

安老自助處基金發展部主任馬秀端表示，由於不想讓長者在感恩節當天在家感到孤獨，安老訂了2800份火雞餐。其中，1200份將在華埠花園角廣場會所前派發。400份在列治文區成龍中心派發。400份在日落區中心派發。這些餐都由月星宮送到華埠邵逸夫爵士夫人中心，準備好之後分發到各中心。

舊金山警察局和舊金山縣警局幫忙送800份火雞餐上門，給不方便出門排隊領餐的長者。

安森藍十字健保公司向今年的派餐活動贊助8000元。恆安堂贊助3000元。區氏防盜系統有4萬元做2000個禮物包派發給長者，裡面有口罩和洗手液等個人防護裝備（PPE）。明廚、市府政要和商業機構義工團也支持此次派餐。

為保障派餐的安全，安老自助處將在現場準備好洗手液、體溫計等物品，同時畫好標誌讓所有人保持社交距離。派餐人員將穿戴好口罩、面罩、手套、圍裙、帽子。

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