25歲李天明 成加州史上最年輕亞裔州眾議員

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

今年才25歲的李天明（Alex Lee），在11月的大選中拿下約超過七成五的選票，獲選成為加州 第25區州眾議員 ，也是加州史上最年輕的亞裔州眾議員，並是眾議會史上首位公開的雙性戀（bisexual）議員。

接朱感生 保住華裔席

加州眾議會第25選區，原本是資深華裔政治人物朱感生（Kansen Chu）的地盤，朱感生今年轉換跑道投入聖他克拉拉縣議員選戰後，李天明在爭取該席位的初選中勝出。而在大選時，更沒有意外地擊敗共和黨的對手伯頓（Bob Brunton）。

李天明以25歲的年紀，順利擔任加州眾議員。（李天明提供）

第25選區包括佛利蒙、紐華克、密爾比達、聖他克拉拉，以及聖荷西，橫跨東灣的阿拉米達縣，以及矽谷中心的聖他克拉拉縣，可以說是灣區 精華地帶，選區內的移民與高學歷高收入選民眾多。而且，選區內的亞裔眾多，李天明的當選維持華裔在州眾議會的位置，具有指標性的意義。

李天明是香港移民的小孩，在南灣長大，畢業於密爾比達高中。（李天明提供）

李天明在大學時就展露頭角，是學生會主席。（李天明提供）

港移民後代 灣區成長

李天明是香港移民的後代，會講廣東話。他的父親當年到史丹福大學深造，因此來到灣區，並就此定居。他很自豪自己就是在多元文化價值的灣區成長。李天明密爾比達高中（Milpitas High）畢業以後，又進入戴維斯加大（UC Davis）修讀政治學，並曾擔任學生會的主席。

李天明（左）曾在聯邦眾議員本田（右）辦公室實習。（李天明提供） 李天明（左）議會經驗豐富，曾替加州眾議員羅達倫（右）的工作。（李天明提供）

25歲確實是相當年輕的年紀，談到當時參選的契機，李天明指出，朱感生決定不競選連任以後，他就心想「應該是個好機會」，原因是他一直想要更深一層的參與政治，但是看了學區委員、市議員等其他職位，總覺得他對州層級的議題更為關心，也更為了解。畢竟，他曾經為州參議員史丹（Henry Stern），以及州眾議員羅達倫（Evan Low）等議員工作過，也曾在聯邦眾議員本田辦公室實習，之前的職涯幾乎都在州議會。

楊安澤背書 獲逆轉勝

他也說，雖然自己年輕，但是在初選時面對其他對手，反而是他的州議會實務經驗讓他脫穎而出，獲得選民的青睞。但事實上，在初選一開始時，李天明並未領先，不過後來他陸續拿到極具全國知名度的參議員桑德斯（Bernie Sanders），以及參與民主黨內總統大選初選的華人楊安澤（Andrew Yang）的背書；自此李天明一路逆轉勝，「我們證明了，現狀是可以被挑戰的。如果你有夢想、你努力與挑戰，就有機會成功。」

在競選時，李天明將「可負擔住宅」、「投資教育」、「改善交通」、「氣候問題」等，列為最需要關注的議題。

住房危機 為家園而戰

李天明表示，自己在灣區長大，但整體社會環境不斷改變，也讓他看到愈來愈多的家庭與個人，在掙扎中度日。其中一個很重要的原因就是灣區的生活成本極為高昂，使得一些原本住在灣區的居民被迫離開，「我覺得這樣沒有道理，我出來競選，就是要為我們的家園而戰。」

他指出，節節高漲的房價與租金，早已在灣區造成了住房的危機，也是灣區最重要的議題；而過往的一些如「Section 8」等租屋補助計畫都有不足之處，不是真正的解決灣區住屋問題的辦法。他認為，政府應該要扮演更為積極的角色，而不是任由市場運作，導致居民被迫遷出。因此，例如歐洲、或者亞洲的社會住宅概念，就是一個可以思考借鏡的方向。

灣區發展 盼聰明成長

李天明強調，每個人都需要住房，工薪階級、甚至老師等一般收入的職業，也是社區重要的成員，也必須要有地方能夠安身立命。對於灣區來說，遊民問題，以及可負擔房屋問題一定要解決。基本的住房不應該是個商品，新加坡的信念與做法就可以借鏡，確保沒有人成為遊民（make sure no one goes homeless）。

他並表示，灣區住房建設和發展希望能追求聰明成長（Smart Growth），規畫多用途住宅，並且加強租客的保護計畫。

企業直接捐獻 未接受

另一方面，李天明也對於自己在競選時，沒有接受企業的直接捐獻感到自豪，「我是一毛都沒有拿。」他也打算，在正式上任以後，第一個提出的法案，就是要求候選人不能接受企業的直接捐款，希望能打造更公平的選舉。

大約82年前，即1938年，當時同為民主黨的阿基森（Maurice E. Atkinson）以23歲的年紀，當選加州州眾議員。而李天明則是史上最年經的加州亞裔眾議員。