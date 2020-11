25歲李天明 成加州史上最年輕亞裔州眾議員

25歲的李天明順利當選,承接朱感生原本的加州眾議員席位。(取自李天明官網)

今年才25歲的李天明(Alex Lee),在11月的大選中拿下約超過七成五的選票,獲選成為加州 第25區州眾議員 ,也是加州史上最年輕的亞裔州眾議員,並是眾議會史上首位公開的雙性戀(bisexual)議員。

接朱感生 保住華裔席

加州眾議會第25選區,原本是資深華裔政治人物朱感生(Kansen Chu)的地盤,朱感生今年轉換跑道投入聖他克拉拉縣議員選戰後,李天明在爭取該席位的初選中勝出。而在大選時,更沒有意外地擊敗共和黨的對手伯頓(Bob Brunton)。

李天明以25歲的年紀,順利擔任加州眾議員。(李天明提供)

第25選區包括佛利蒙、紐華克、密爾比達、聖他克拉拉,以及聖荷西,橫跨東灣的阿拉米達縣,以及矽谷中心的聖他克拉拉縣,可以說是灣區 精華地帶,選區內的移民與高學歷高收入選民眾多。而且,選區內的亞裔眾多,李天明的當選維持華裔在州眾議會的位置,具有指標性的意義。

李天明是香港移民的小孩,在南灣長大,畢業於密爾比達高中。(李天明提供)

李天明在大學時就展露頭角,是學生會主席。(李天明提供)

港移民後代 灣區成長

李天明是香港移民的後代,會講廣東話。他的父親當年到史丹福大學深造,因此來到灣區,並就此定居。他很自豪自己就是在多元文化價值的灣區成長。李天明密爾比達高中(Milpitas High)畢業以後,又進入戴維斯加大(UC Davis)修讀政治學,並曾擔任學生會的主席。

李天明(左)曾在聯邦眾議員本田(右)辦公室實習。(李天明提供) 李天明(左)議會經驗豐富,曾替加州眾議員羅達倫(右)的工作。(李天明提供)

25歲確實是相當年輕的年紀,談到當時參選的契機,李天明指出,朱感生決定不競選連任以後,他就心想「應該是個好機會」,原因是他一直想要更深一層的參與政治,但是看了學區委員、市議員等其他職位,總覺得他對州層級的議題更為關心,也更為了解。畢竟,他曾經為州參議員史丹(Henry Stern),以及州眾議員羅達倫(Evan Low)等議員工作過,也曾在聯邦眾議員本田辦公室實習,之前的職涯幾乎都在州議會。

楊安澤背書 獲逆轉勝

他也說,雖然自己年輕,但是在初選時面對其他對手,反而是他的州議會實務經驗讓他脫穎而出,獲得選民的青睞。但事實上,在初選一開始時,李天明並未領先,不過後來他陸續拿到極具全國知名度的參議員桑德斯(Bernie Sanders),以及參與民主黨內總統大選初選的華人楊安澤(Andrew Yang)的背書;自此李天明一路逆轉勝,「我們證明了,現狀是可以被挑戰的。如果你有夢想、你努力與挑戰,就有機會成功。」

在競選時,李天明將「可負擔住宅」、「投資教育」、「改善交通」、「氣候問題」等,列為最需要關注的議題。

住房危機 為家園而戰

李天明表示,自己在灣區長大,但整體社會環境不斷改變,也讓他看到愈來愈多的家庭與個人,在掙扎中度日。其中一個很重要的原因就是灣區的生活成本極為高昂,使得一些原本住在灣區的居民被迫離開,「我覺得這樣沒有道理,我出來競選,就是要為我們的家園而戰。」

他指出,節節高漲的房價與租金,早已在灣區造成了住房的危機,也是灣區最重要的議題;而過往的一些如「Section 8」等租屋補助計畫都有不足之處,不是真正的解決灣區住屋問題的辦法。他認為,政府應該要扮演更為積極的角色,而不是任由市場運作,導致居民被迫遷出。因此,例如歐洲、或者亞洲的社會住宅概念,就是一個可以思考借鏡的方向。

灣區發展 盼聰明成長

李天明強調,每個人都需要住房,工薪階級、甚至老師等一般收入的職業,也是社區重要的成員,也必須要有地方能夠安身立命。對於灣區來說,遊民問題,以及可負擔房屋問題一定要解決。基本的住房不應該是個商品,新加坡的信念與做法就可以借鏡,確保沒有人成為遊民(make sure no one goes homeless)。

他並表示,灣區住房建設和發展希望能追求聰明成長(Smart Growth),規畫多用途住宅,並且加強租客的保護計畫。

企業直接捐獻 未接受

另一方面,李天明也對於自己在競選時,沒有接受企業的直接捐獻感到自豪,「我是一毛都沒有拿。」他也打算,在正式上任以後,第一個提出的法案,就是要求候選人不能接受企業的直接捐款,希望能打造更公平的選舉。

大約82年前,即1938年,當時同為民主黨的阿基森(Maurice E. Atkinson)以23歲的年紀,當選加州州眾議員。而李天明則是史上最年經的加州亞裔眾議員。