屋崙廢棄建築大火 緊急疏散遊民營地

屋崙靠近阿拉米達海岸警衛隊基地的一棟廢棄建築，13日早上發生二級火警，所幸並無人員傷亡。（記者劉先進／攝影）

屋崙 靠近阿拉米達海岸警衛隊基地（Coast Guard Base Alameda ）的一棟廢棄建築，13日早上9時15分左右，發生二級火警，消防員一度疏散現場的遊民營地，所幸暫無人員傷亡。屋崙消防局表示，火災原因正在調查中，但可能是由非法居住者引起的。

起火點是Dennison街1899號的一棟廢棄建築，位於阿拉米達海岸警衛隊基地和Union Point公園之間。13日上午11時許，記者在現場看到，消防人員封鎖了現場區域和通往海岸警衛隊基地的車道。火勢已基本控制，但還是有消防員乘坐高大的雲梯，從空中往下噴水，防止再次發生火災。

建築物幾乎被燒毀，只剩下主體木質結構，到處是黑色的斷壁殘垣，空氣中瀰漫著一股刺鼻的煙味。這棟建築本來為屋崙市府所有，最近被用作倉庫，但自8月以來一直空著，當時封上了木板，並設置了圍欄。市府宣布建築物為不安全的住所。

屋崙消防局隊長萊福特（Charleton Lightfoot）表示，早上9時許，消防局首次接到市民的火警報告。因為基地建築物距離起火點太近，消防員採取防禦性的方法來撲滅大火，將火焰控制在結構本身，並防止火勢蔓延到海岸警衛隊基地的財產。

萊福特說，儘管政府不讓人進入，但偶爾會有擅自占住空房者逗留。火災原因正在調查中，但可能是由非法居住者引起的。

起火的廢棄建築，有一面靠近環繞警衛隊基地的水源。消防員將建築三面包圍，和一個危險品小組合作，在火災現場部署了一個簡易圍欄，以防止建築材料燃燒後產生的有毒物質濺入水中。根據消防局的官方推特 ，消防局海軍陸戰一隊和二隊，在現場部署了300呎的圍護欄，控制大火產生廢棄物的流動。