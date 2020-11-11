美國華人未來論壇 南、北加州華人領袖聚焦選後挑戰

南、北加州華人領袖就華人在大選後的處境各抒己見。（論壇視頻截圖）

美國 漢巍語言學院本月7日舉辦了視訊討論會「美國華人 未來論壇」，主題是「大選後華人面臨的挑戰和出路」。南北加州 數十位華裔社區人士參加，八位講者發表了各自的看法，其中三位來自灣區社團。

張怡玲主持此次論壇，美國漢巍語言學院院長、加州蒙特瑞灣區華人協會創會長譚捍衛作開場致辭。

美國大上海聯盟常務副會長、北加州聖馬刁大都會獅子會副會長陳烈的演講題目是：「華人融入美國社會的難點在哪裡」。他提出，華人應遵循4W1H法則。一是自我定位（Who），要發現身邊不同的事情加以解決；二是What，要學會在交流中認真傾聽對方，而不是絕對的「我對你錯」；三是Where，身在美國要學會用美國的處理問題方法；四是When，許多觀點和處理方式都要與時俱進；五是How，即如何提煉「中庸」技巧，做到「古為今用、中為洋用」。

北加州聖馬刁大區獅子會創會會長、美國高級私屬加州醫學院助理院長鄭其的演講題目是：「華裔移民子女在大選中的政見、在美的定位及轉機」。她分析說，第一代移民的子女，大多數因幼年時期生活條件不優越以及受到歧視，會支持民主黨。今後任何一個黨執政，在美華人的尷尬處境都不會改變，因為限制中國發展已成為參眾兩院一致的國策。她認為，要支持華人第二代從政，華人在未來的美國也要有自己的領袖。

美國山東總商會會長、全美山東同鄉總會理事長劉磊的演講題目是「華人在美國地位要靠自己去努力爭取」。他說，華人應該和主流價值觀融合，應該教育自己的孩子勤奮學習、工作，成為對美國積極影響和貢獻的種族。華人更應該團結一心，在選舉時積極投票，在做貢獻的同時，要爭取權利。

其他演講者方面，洛杉磯中華總商會主席莊佩源做了題為「美國總統選舉對全球及美國本土影響」的演講；洛杉磯華裔領袖孟憲軍的演講主題是「應對變局的新提法—美國華裔關鍵少數戰略」；媒體評論員林旭的演講題目是「華人如何應對大選結果」；瑪格麗特·趙的演講題目是「精神修養與情緒控制」。