全美新政情 「美西藍牆」成形

川白決戰，連日來難分勝負，但隨著賓州即將公布結果，誰主白宮就會有結果。(Getty Images)

川普 總統一直要求，要在美墨邊境築一道牆，用來隔開美國 和墨西哥；這次3日的選舉，他得到一道牆，但不是美墨邊境的牆，而是偉大的「美西藍牆」(Westcoast Blue Wall)。

這道美西藍牆，北起華盛頓州與加拿大的邊界，一直南下波特蘭，到舊金山，洛杉磯，再到聖地牙哥，三州的連線，形成民主黨的西岸重要陣地，確保不被川普和共和黨所攻破。

3日選舉夜，加州 的55張選舉人票，加上華盛頓州的12票，再加上俄勒岡的7票，三州合共貢獻給民主黨74張選舉人票，占了當選所需的270票的27%。

更重要的是，除了總統選舉，華盛頓和俄勒岡兩州在州議會選舉中，各自攻下了州參眾兩會，表示兩州的民主黨人完全控制了各自的州議會，與加州一樣，所以三州合力築成一道非常鞏固的美西藍牆。

政論家指出，美西藍牆將成為抵抗川普的全美最重要力量；三州在疫情爆發初期已合組聯盟，共同進退，要與川普不抗疫的政府對著幹；選後，無論川普是否連任總統，他留下的政策，也是美西藍牆要抗拒的。

截至6日傍晚，NBC新聞等重要政治媒體，還沒宣布川白最後決戰的五州花落誰家，這五州是賓州、喬治亞、北卡、亞利桑納和內華達；其中白登在亞利桑納和內華達領先，因此這兩州大有可能投向白登，亦即加入美西藍牆，成為抵抗川普的兩個新成員。

其中亞利桑納，四年前被川普拿下，今年由紅轉藍，意義重大；位於加州旁邊的內華達州，四年前已投入喜歡莉柯林頓的懷抱，今年多半會保留藍色。內華達和亞利桑納加入美西藍牆，使這道牆更堅固，更有力量，在全美中形成對紅州的巨大壓力。

美西藍牆的形成與出現，在全美政治形勢上具有實質和象徵的意義。基本上，這次選舉揭露了美國的一個政治現實：即美國其實一分為二，有兩個美國。一個是南部和中西部，亦即這次支持川普和共和黨的州，另一個是東西兩岸，在西岸就是美西藍牆的加州、華盛頓州和俄勒岡，在東岸就是紐約、新澤西和新英格蘭各州。

兩個美國的政治現實，充分反映出東西岸和南部/中西部的內陸腹地的對比；兩個美國不只兩岸富而腹地窮，而且東西科技化和知識化，內陸腹地則在科技和知識上較為疏離。