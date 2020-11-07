我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

全美新政情 「美西藍牆」成形

編譯組／灣區6日電
川白決戰，連日來難分勝負，但隨著賓州即將公布結果，誰主白宮就會有結果。(Getty Images)
川白決戰，連日來難分勝負，但隨著賓州即將公布結果，誰主白宮就會有結果。(Getty Images)

川普總統一直要求，要在美墨邊境築一道牆，用來隔開美國和墨西哥；這次3日的選舉，他得到一道牆，但不是美墨邊境的牆，而是偉大的「美西藍牆」(Westcoast Blue Wall)。

這道美西藍牆，北起華盛頓州與加拿大的邊界，一直南下波特蘭，到舊金山，洛杉磯，再到聖地牙哥，三州的連線，形成民主黨的西岸重要陣地，確保不被川普和共和黨所攻破。

3日選舉夜，加州的55張選舉人票，加上華盛頓州的12票，再加上俄勒岡的7票，三州合共貢獻給民主黨74張選舉人票，占了當選所需的270票的27%。

更重要的是，除了總統選舉，華盛頓和俄勒岡兩州在州議會選舉中，各自攻下了州參眾兩會，表示兩州的民主黨人完全控制了各自的州議會，與加州一樣，所以三州合力築成一道非常鞏固的美西藍牆。

政論家指出，美西藍牆將成為抵抗川普的全美最重要力量；三州在疫情爆發初期已合組聯盟，共同進退，要與川普不抗疫的政府對著幹；選後，無論川普是否連任總統，他留下的政策，也是美西藍牆要抗拒的。

截至6日傍晚，NBC新聞等重要政治媒體，還沒宣布川白最後決戰的五州花落誰家，這五州是賓州、喬治亞、北卡、亞利桑納和內華達；其中白登在亞利桑納和內華達領先，因此這兩州大有可能投向白登，亦即加入美西藍牆，成為抵抗川普的兩個新成員。

其中亞利桑納，四年前被川普拿下，今年由紅轉藍，意義重大；位於加州旁邊的內華達州，四年前已投入喜歡莉柯林頓的懷抱，今年多半會保留藍色。內華達和亞利桑納加入美西藍牆，使這道牆更堅固，更有力量，在全美中形成對紅州的巨大壓力。

美西藍牆的形成與出現，在全美政治形勢上具有實質和象徵的意義。基本上，這次選舉揭露了美國的一個政治現實：即美國其實一分為二，有兩個美國。一個是南部和中西部，亦即這次支持川普和共和黨的州，另一個是東西兩岸，在西岸就是美西藍牆的加州、華盛頓州和俄勒岡，在東岸就是紐約、新澤西和新英格蘭各州。

兩個美國的政治現實，充分反映出東西岸和南部/中西部的內陸腹地的對比；兩個美國不只兩岸富而腹地窮，而且東西科技化和知識化，內陸腹地則在科技和知識上較為疏離。

截至6日傍晚，川白仍未分出勝負，但白登已得253張選舉人票，只差17票，就可當選...
截至6日傍晚，川白仍未分出勝負，但白登已得253張選舉人票，只差17票，就可當選。川普仍是214張選舉人票。(取自NBC新聞)

編輯推薦

川普 美國 加州

上一則

聖荷西信使報社論：白登須修補美國的靈魂

延伸閱讀

當選只差一步 白登：保持冷靜 我們正贏得大選

當選只差一步 白登：保持冷靜 我們正贏得大選
得票破歐巴馬紀錄 川普4年後再戰不無可能？

得票破歐巴馬紀錄 川普4年後再戰不無可能？
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇
川普孤注一擲打法律戰 若無明確證據仍難回天

川普孤注一擲打法律戰 若無明確證據仍難回天
關鍵州逆轉 川普緊盯電視邊推文、白登今將發表談話

關鍵州逆轉 川普緊盯電視邊推文、白登今將發表談話

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇