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東灣丹維爾市議員選舉 方大衛有望當選

記者劉先進／丹維爾報導
華裔候選人方大衛（Dave Fong）有望當選丹維爾（Danville）市議員。（方大衛供圖）
華裔候選人方大衛（Dave Fong）有望當選丹維爾（Danville）市議員。（方大衛供圖）

東灣康曲柯士達縣的丹維爾（Danville）市議會，今年有三個空缺，九人競爭。截至發稿前，父母來自中國的華裔候選人方大衛（Dave Fong）獲得8032票，排名第三，有望當選。

方大衛5日表示，還要等待周五下午5時公布所有票數才知具體結果。目前，全市登記選民有3萬4000人，今年是總統大選年，預計有87%選民投票，現在公布的選民有51.7%，「還有30%多的登記選民投票沒點算，要等待最終結果。」

方大衛的競選目標是，幫助小商業在疫情中恢復重開，打造財務健康、安全的小城。他說，若成功當選，首要任務是幫助和刺激小商業發展，幫他們渡過疫情衝擊。政府要在振興經濟和保證社區健康安全間平衡，「不希望重開的企業，再次被疫情打擊，又暫停營業。」

方大衛說，丹維爾房價昂貴，價格還在上漲，被評為加州最安全的小鎮，「人們喜歡住在這裡，不僅因為學區好，還因為社區安全。」

城市有4萬人口，30個警員，相對來說人員較少。按平均預算看，每戶花在警務上的費用是600元，相比於聖拉蒙（San Ramon）每戶1200元、核桃溪每戶2100元，低很多，意味著警務高效。市內投資很多高科技，檢測超速，街道上有攝像頭，幫忙震懾罪犯，「希望繼續和警方合作，增強社區安全，提高城市吸引力。」

方大衛表示，丹維爾市府以往的工作優秀，預算平衡，每年約有1200萬的儲備金，以備可能發生的災難性情況。有的城市接近破產，丹維爾卻沒有負債，「如能接任市議員，要繼續促進平衡預算，讓市府財務更健康。」

方大衛是柏克萊加大經濟學學士，舊金山加大藥學博士，曾在Nurx, Inc.與Safeway等公司擔任藥劑學副總裁，也參與社區服務，還是州長任命的加州藥學委員會成員，負責監督藥劑師和藥房行為。

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