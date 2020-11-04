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波洛西連任加州第12選區國會眾議員 再戰議長

編譯組／灣區3日電
波洛西順利連任舊金山所在的第12選區國會眾議員。(Getty Images)
波洛西順利連任舊金山所在的第12選區國會眾議員。(Getty Images)

現任聯邦國會眾院議長波洛西，順利連任加州第12選區國會眾議員；她的民主黨(進步派)對手在今年3月初選時，得票只有13%，對她絲毫沒有威脅。

華府政壇關心的是波洛西選後的動向。

CNN和政治新聞網站Politico選前都訪問她，問她新一屆國會是否會再選議長。她說，會再選議長。況且，2018年期中選舉後，民主黨內一批年輕新血逼她辭議長，她曾承諾，只再做四年，現在兩年已過，未來兩年，黨內應沒有人會挑戰她。

下屆國會將於明年1月初開始，屆時眾院將會選議長。估計這次選舉民主黨可進一步鞏固眾院控制權，波洛西有功，加上她半年控制黨內決策，全權代表民主黨與白宮進行紓困談判，她的影響力如日正中。

但CNN和Politico問波洛西兩年後會否選議長，她卻拒絕回答，因此可能暗示，她兩年後不排除再選議長。

無論誰當選總統，波洛西領導的眾院未來兩年舉足輕重，如果白登上台，他推行的新政有賴波洛西的眾院推動；如果她未來兩年再次建功，黨內反對的聲音就會被壓下去。

民主黨將放眼2022年的期中選舉。由波洛西領導再戰期中選舉，是民主黨最合適人選。2008年民主黨攻下白宮和參眾兩院，卻在2010年失去參院控制權；2016年，共和黨也攻下白宮和參眾兩院，結果也在2018年期中選舉失掉眾院控制權。民主黨需要波洛西打好2022年期中選舉之戰。

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