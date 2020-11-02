屋崙要求共用電動滑板車 須鎖在架上

屋崙市交通局宣佈發放下一輪電動滑板車牌照。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市交通局（OakDOT）宣布發放下一輪電動滑板車牌照，允許SPIN、LINK、VeoRide三公司繼續提供共用滑板服務，但需將車鎖定架子上，緩解騎手受傷、滑板車擋住人行道，以及被人故意扔進美麗湖等問題。

市府要求電動滑板必須包括類似置物櫃鎖那種機制（integrated locking mechanisms），鎖在架上。確保滑板車不擋住人行道、路邊坡道或公交車站。類似要求已使有些城市與滑板車有關的投訴大幅減少。業者在每車架鎖上的滑板車不超過一輛。此外，收取到的費用用於資助每年數百個新車架的安裝。車架將安裝在需求量最大處。人們在市政府網站填寫簡單表格，申請安裝車架：

https://www.oaklandca.gov/services/request-a-bike-rack。

市府還要求滑板車最小車輪9吋，須改進，適應殘疾人騎行，分布上更公平。比如，直徑9吋的滑板車比在屋崙看到的大多數電動滑板車輪子略大。10%的車輛，需分配在Fruitvale/San Antonio社區，10%部署在東屋崙。屋崙也是全國首個要求滑板車適合殘疾人使用的城，規定滑板車須有三個輪子、一個座位和一個籃子。

根據新計畫，將允許1475輛滑板車。如果出現強勁的乘客數量並滿足規則，運營商可要求增加車隊。

2019年，屋崙居民和遊客乘坐電動滑板車出行近200萬次，覆蓋距離170萬哩。根據屋崙2019年對電動滑板車騎行者的調查，如果沒有滑板車，這些行程中約有41%的人將坐汽車 。電動滑板車有助解決「最後一哩」的問題，增加屋崙人前往捷運車站、工作崗位和其他目的地的機會。調查顯示，37%的騎手每周至少一次使用電動滑板車搭乘公共交通。

疫情 中，全國共用車輛運營商，包括屋崙的所有服務商和電動滑板車運營商，都大大增加車輛清潔和消毒的頻率。目前還沒有電動滑板車傳播新冠的病例，但市府人員定期跟蹤消毒和殺菌。