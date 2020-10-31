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名校賄賂案 女星羅夫林來灣區監獄報到

編譯組／灣區30日電
涉嫌名校賄賂案的好萊塢女星羅夫林日前已到灣區監獄報到。(美聯社)
涉嫌名校賄賂案的好萊塢女星羅夫林日前已到灣區監獄報到。(美聯社)

涉嫌名校賄賂案而被列為被告的影片《滿屋》(Full House)好萊塢女演員蘿莉·羅夫林（Lori Loughlin），30日已向加州聯邦監獄報到，她因大學招生賄賂醜聞而被判服刑兩個月。波士頓檢查辦公室證實，羅夫林是在北加州東灣都柏林監獄服刑。

法院聲明指出，檢方與被告雙方皆同意，被告可於10月30日而非11月19日向監獄報到。被告進一步同意，在兩個月服刑期間，不會因為新冠疫情相關理由，尋求提前自監獄獲釋。根據聯邦監獄管理局規定，羅夫林將接受新冠病毒篩檢，並接受14天隔離。根據聯邦統計資料，北加州低度設防監獄容納874名囚犯，其中有兩個陽性新冠病例。

今年8月，羅夫林被判處兩個月徒刑，她的時尚設計師丈夫吉安諾里(Massimo Giannulli)則因支付賄賂款項50萬元、讓女兒進入南加大划船隊，而被處5個月徒刑。檢察官表示 ，吉安諾里並未與羅夫林一同前往監獄報到。此案辯訴合議還包括羅夫林需支付15萬元罰鍰與100個小時社區服務，吉安諾里則須付25萬元罰鍰與250個小時社區服務。

這對演藝界夫婦是在女兒退學三個月後，才承認參與大學錄取作弊計畫。此案揭露了一些富有家長，為讓子女進入精英大學而觸犯法律。他們是30位知名人士家長之一，聯邦檢察官稱其為「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues），揭露高額賄賂舞弊案，操縱考試成績與虛假體育資格，讓不符合入學標準的孩子進入名校。

根據聯邦檢察官調查，羅夫林夫婦透過招生顧問辛格 (William Rick Singer)，買通南加大划艇校隊教練，讓女兒獲選進入南加大划艇校隊。其他因捲入大學招生弊案而備受矚目的明星父母，還有熱門影集「慾望師奶」(Desperate Housewives)女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)，她向聯邦法院坦承以1萬5000元代價，透過辛格買通大學入學考試監考人員，協助女兒竄改SAT答題灌水分數。霍夫曼被判入監兩周。

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