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保護租客權利 屋崙市府律師 啟動住房正義計畫

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠一棟樓內的租戶此前被房東非法逼遷。市府律師正式啟動住房正義計畫，希望在疫情中維護租客居住安全、健康和有尊嚴的住房權利。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠一棟樓內的租戶此前被房東非法逼遷。市府律師正式啟動住房正義計畫，希望在疫情中維護租客居住安全、健康和有尊嚴的住房權利。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府律師帕克（Barbara J. Parker）22日正式啟動住房正義計畫（Housing Justice Initiative），希望在疫情中保護市內多元化社區的弱勢租戶，避免被房東非法驅逐，維護租客居住安全、健康和有尊嚴的住房權利。

帕克還同時啟動「瞭解你的住房權利運動」（Know Your Housing Rights campaign），與屋崙的租金調整計畫（Rent Adjustment Program）合作，保護租客權利。

帕克說，在疫情中，許多人面臨著健康和經濟災難，因房東的惡劣行為，傷害的後果還在惡化。自今年3月以來，市律師鄰里法律團已針對房東侵犯租客基本權利的行為提起多起訴訟，發出數十封要求信。市府律師辦公室已取得限制令，回應房東對租客作出一些最嚴重的虐待行為，包括非法逼遷，比如鎖門和關閉水電設施，威脅到租客安全居住的能力。住房正義計畫將在此基礎上，透過訴訟、政策努力和公共教育活動，幫助更多的租戶。

帕克表示，屋崙就像美國一樣，正面臨著多種重疊的「流行病」，如新冠疫情，系統性的種族主義，社會安全網的破壞，以及氣候變遷災難。在這些危機的背景下，住房不安全、不公正的危害成倍增加。這項倡議和運動旨在保護屋崙居民免受傷害，並提升所有屋崙人的權利，使他們能夠獲得和維持住房，不受歧視和其他非法行為的影響。

市府律師辦公室還將與租金調整計畫一起發起「瞭解你的住房權利運動」，其中包括用英語、西語、越語和中文廣泛傳播資訊，讓租客瞭解有哪些資源可以保護和捍衛的權利。

市府律師推出新網站www.housingjusticeoakland.org，教育租戶瞭解權利，使租戶能夠線上向市府律師內的鄰里法律團隊（ Neighborhood Law Corps）提交有關房東騷擾的投訴，並與屋崙市和非營利資源建立聯繫。

屋崙 租客 房東

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