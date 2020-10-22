聖縣採石場6項違規 議員提案嚴管

聖縣議會通過投票，要求聖縣府對庫比蒂諾Stevens Creek採石場（如圖）的許可證及使用條件，進行更嚴格的監督與執行力。（翻攝自Stevens Creek採石場）

聖他克拉拉縣議會20日全數投票 通過，要求聖縣府對庫比蒂諾Stevens Creek採石場的許可證及使用條件，進行更嚴格的監督與執行力。這項投票議題由聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）要求哈維羅斯協會（Harvey Rose Associates）獨立審查後，發現縣府規畫與發展部對採石場的監督存在一些缺點。

史密提恩說，獨立審查點出了縣府部門監督上的多項問題，比目前為止所看到的情形還要嚴峻；必須要有一個通盤計畫來改善這些缺失，並確保能夠對所有情況，進行不斷地監督與執行。

Stevens Creek採石場位於庫比蒂諾以南的Stevens Creek峽谷地區，有大量的青石原料可供開採，採石場也由A、B兩個區域組成。A區內有辦公室、卡車計重秤、混凝土和瀝青回收設施以及庫比蒂諾市資源回收設施等，整區的營運受到有條件使用限制的許可證管轄。

B區則是進行地面採礦活動的場地，許可證內容包括在「調解協議」指導下可擊碎採石場內的岩石等，而採礦內容必須嚴格遵守許可證與調解協議，才能進行常規性的操作。

聖他克拉拉縣議會表示，經過獨立審核後發現，採石場有六項內容不符合許可證與「調解協議」內的規定，而縣府也未採取任何執法動作。違規內容包括缺乏噪音監測、缺乏每月記錄卡車行駛次數、缺乏提交租賃採石車和設備清單、採石場內出現不屬於場地應有的設備與車輛、無法證明設備與倉儲等使用僅限於營運商擁有、缺乏每日卡車承載量紀錄等。

史密提安說，當地居民需要一定的保證，確保聖他克拉拉縣的計畫部門正進行嚴格的監控與執行批准條件。而透過獨立審查員的審查結果可以看出，聖縣的確還有許多事情要做，與其袖手旁觀、不如立刻努力改善，期待能在短時間內得到計畫部門糾正這些缺點，並進行回應。