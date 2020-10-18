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陳詩敏13歲移民來美 角逐舊金山市議員 賀錦麗背書

記者李晗 / 舊金山報導
陳詩敏(左)爭取接棒李麗嫦（右），參選列治文市議員。（本報檔案照片）
陳詩敏(左)爭取接棒李麗嫦（右），參選列治文市議員。（本報檔案照片）

每到大選年，舊金山的地方選舉也分外熱鬧。舊金山一向是華人參政的主戰場。今年第一區市議員選舉有多位亞裔，其中包括兩位華裔候選人參選，競爭激烈。選舉結果關係到市議會裡華裔和亞裔議員數量的變化，更直接影響到亞裔在金山市政中是否有足夠的代表聲音。

10月初的一場競選活動上，陳詩敏（Connie Chan）的支持者捧著小蛋糕祝她生日快樂。雖然是生日，努力的她也並沒有停下拉票的腳步。

在陳詩敏所打造的人物設定當中，充滿著勵志與努力的元素。13歲隨母親移民來美，不通英語、居住在華埠，但她勤奮讀書，大學畢業之後輾轉社區與政府不同的部門，最終決定接棒卸任的華裔市議員李麗嫦，逐夢政壇，參選市議員。

「只要我努力，我的家人努力，我們就能在這裡（舊金山）留下、發展。」陳詩敏說，舊金山提供了「機會」和「制度」，這是一條讓你能夠通過自己的努力來創造更好生活的道路。

雖然她的民選仕途才剛剛開始，但是陳詩敏的事業版圖裡面，已經幾乎涵蓋了公職部門的方方面面。她曾經供職於舊金山地檢處、公園局、市立大學，也擔任過不同立法議員的助理，可謂橫跨司法、立法與行政「三權」。

她在地檢處工作時的地檢長，正是現在正競逐美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris）。這一層關係也助她贏得了賀錦麗的背書。

就連新聞的「第四權」，陳詩敏也有過經驗。2019年，城中一度盛傳李麗嫦不再競逐連任，當時話題的中心已經在瞄準陳詩敏。然而陳詩敏彼時也積極在本地報章撰寫英文的專欄「政治亞裔」（Politically Asian），成為媒體圈的一員，在政界初試啼聲，將亞太裔的社區事務帶入主流視野。

「這些經驗都是相互關聯的，」陳詩敏說，「都是有關如何更好的運作一個城市，規畫一座城市。」像是預算案，她強調自己已經經歷多年預算案的制訂過程，深明哪些部分有用、哪些部分沒用，以及如何做到在「財政上負責任」（fiscally responsible）。

李麗嫦曾經因為涉警粗言而引起極大爭議。作為李麗嫦、進步派的力推人選，陳詩敏在警察議題上也有自己的看法。她同意主張轉移警察的預算給更多的心理醫療、社工，讓警察真正關注犯罪問題，而非處理遊民事務，同時資助更多的職業、教育項目，讓誤入歧途的人重回正軌。

陳詩敏若是當選，將成為舊金山20年來首位精通粵語、國語和英語的華裔市議員。上一任三語流利的市議員，還要追溯到90年代的鄧式美。

舊金山 亞裔 華裔

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