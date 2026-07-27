舊金山Panhandle公園巨型烏鴉雕塑 遭到塗鴉

兩尊安置在舊金山潘漢德爾公園的巨型烏鴉雕塑，在上周末遭到嚴重塗鴉。(Google Maps)

舊金山 紀事報報導，全市藝術計畫的一部分、兩尊安置在舊金山潘漢德爾（Panhandle）公園的巨型烏鴉雕塑在上周末遭到嚴重塗鴉。儘管已清理乾淨，但組織者日前警告，任何進一步的破壞行為都可能危及該裝置藝術的未來。

這兩尊由青銅製成、每尊重達一噸的烏鴉雕塑，其黑色表面從喙部到尾部都被白色油漆塗鴉覆蓋。出事兩個月前，Cotati藝術家錢皮恩（Jack Champion）安裝了名為Tom和Lucinda的這兩隻烏鴉雕塑。

該展覽名為「謀殺未遂」（An Attempted Murder），由Big Art Loop贊助，這是一個由私人資助的公民運動，旨在將長期封存的超大型藝術作品搬出倉庫，置於舊金山各公園的公共空間中。

「對錢皮恩的『謀殺未遂』進行的破壞行為令人沮喪，我們對此予以最強烈的譴責，」Big Art Loop首席執行長馬克斯（Aliza Marks）表示，「這並非創意表達，而是破壞，它傷害了藝術家以及這些作品所屬的社區。」

錢皮恩告訴紀事報，周一早上他帶著塗鴉清除劑來到舊金山，開始將黑色鳥身上的白色油漆刷掉。當鄰居們看到他在工作時，紛紛出來幫忙。

「那感覺真的太棒了，」錢皮恩說，「他們帶來了水桶和梯子。」

他指出，雖然這些鳥現在已經乾淨了，但一年後它們被運回原處時，仍需要重新塗上一層銅綠。

馬克斯表示，Big Art Loop將承擔費用，將雕塑恢復到原有的外觀。但她警告說，如果破壞行為再次發生或成為常態，這些雕塑很可能會被移走。

「一旦反覆發生，這些裝置的安裝和維護成本就會發生實質性變化，」馬克斯說，「到某個時候，這筆帳就算不下來了，而舊金山也將失去那些讓我們的公共空間值得漫步的、充滿雄心與想像力的作品。這是任何城市都不應接受的損失。」