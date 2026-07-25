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報復祖母之死行凶 灣區2男判終身監禁

編譯組／綜合報導
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灣區兩名男子2020年殺害一名30歲男子並致其幼兒受傷，聖馬刁縣高等法院周三判處...
灣區兩名男子2020年殺害一名30歲男子並致其幼兒受傷，聖馬刁縣高等法院周三判處兩人無期徒刑且不得假釋，並駁回重審請求。(取自Pexels)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據當局稱，舊金山灣區兩名男子因2020年在聖馬刁市（San Mateo）為報復祖母之死而殺害一名30歲男子並致其幼兒受傷，將餘生都在監獄中度過。

聖馬刁縣地方檢察長辦公室稱，來自屋崙的34歲男子馬赫（Isileli Mahe）和來自聖馬刁的33歲男子帕西（John Talia Paasi）在歷時24天的庭審後，於今年3月被裁定犯有一級謀殺罪和使用半自動槍枝實施襲擊罪。

聖馬刁縣高等法院法官溫德勒（Michael K. Wendler）周三（22日）判處兩人無期徒刑且不得假釋，同時駁回了辯方關於重審的請求。

檢方稱，2020年10月30日，這兩名男子在穆阿西卡（Ueta Muasika）位於Eleanor Drive的住宅車道上對其實施伏擊。當時穆阿西卡正準備帶著他2歲的兒子離開，一輛汽車突然停下，一名槍手開火，穆阿西卡身中14槍，孩子中了一槍。穆阿西卡當場死亡，其兒子倖存。

檢方稱，這起致命槍擊案是針對2019年穆阿西卡的表弟陶（Fifita Tau）縱火案的報復，該縱火案導致帕西85歲的祖母通加（Susana Tonga）喪生。陶隨後因謀殺罪被定罪，並被判處25年至終身監禁。

陪審團認定，馬赫和帕西在殺害穆阿西卡前曾埋伏等候。帕西還因此前有重罪前科被認定有罪。

地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）表示，調查人員無法確定是哪名被告扣動了扳機，但據「聖荷西信使報」報導，兩人仍依據「幫助與教唆」理論被定罪。

「就目前情況而言，他們每個人都面臨著將在州立監獄中度過餘生的現實，鑑於他們所實施的行為，這是適當的判決，」瓦格斯塔夫對「信使報」表示。

馬赫的辯護律師道格拉斯（Brandon Douglass）表示，他計畫就其委託人的判決提出上訴。

精華 FAQ

  • 被告為來自屋崙的34歲馬赫與來自聖馬刁的33歲帕西。法官判處兩人無期徒刑且不得假釋，代表他們將在州立監獄中度過餘生。

  • 檢方指出，這起槍擊是為報復2019年縱火案，該案導致帕西85歲祖母喪生。兩人因此伏擊與該案相關的穆阿西卡，作為報復行動。

  • 2020年10月30日，穆阿西卡在住家車道準備帶2歲兒子離開時遭伏擊，身中14槍當場死亡，孩子也中1槍但幸存。檢方表示兩人是埋伏後動手。

灣區 舊金山 槍擊

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