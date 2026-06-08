門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年美加墨世界盃規模空前，卻因高票價與高成本引發批評。

2026年美加墨世界盃規模空前，卻因高票價與高成本引發批評。 重點二： 美國對外國旅客氛圍偏冷，加上政策與安全疑慮，令球迷卻步。

美國對外國旅客氛圍偏冷，加上政策與安全疑慮，令球迷卻步。 重點三：北美交通與球場距離不便，讓賽事被質疑更像富人專屬盛會。

舊金山紀事報報導，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino)曾表示，即將到來的2026年美加墨世界盃 將是「人類有史以來見過、未來也將見到的最偉大盛事」，也是史上「規模最大、最具包容性、最偉大」的一屆世界盃。

從規模來看，這些說法確實有其依據。但從球迷的角度來看，它也可能成為歷來最昂貴、最令人困惑、甚至最荒謬的一屆世界盃。

許多球迷認為，這屆賽事並非因凡蒂諾口中的「最具包容性」，反而可能是最排他的世界盃之一。高昂的門票價格、交通障礙，以及主要主辦國美國當前對外國旅客並不友善的氛圍，都引發外界質疑。

32年前，美國曾於1994年首次舉辦世界盃。如今，美國再次主辦世界盃，並與加拿大 及墨西哥 共同承辦賽事。

評論指出，與1994年相比，美國如今多了一項新的爭議因素，對外國人的敵意。

儘管足球在美國過去30年間快速發展，但丕優研究中心（Pew Research Center）近期民調顯示，多數美國人對這場被稱為「人類最偉大盛事」的賽事興趣有限，約66%的受訪者表示不太可能觀看世界盃比賽。

除了冷漠之外，另一種情緒正在賽事籌備過程中浮現——憤怒。

部分球迷對高昂票價、主辦城市承擔的財政負擔、價格翻倍甚至翻三倍的旅館房價、停車位不足以及交通不便感到不滿。最近又有新爭議出現：球迷被禁止攜帶可重複使用的水瓶進入球場。

評論認為，這屆世界盃籠罩著一種令人沮喪的荒謬感。一個當前並不歡迎世界各地旅客的國家，卻正在舉辦全球最具多元文化特色的體育賽事；一個將移民視為爭議議題的國家，卻將負責舉辦一項最受美國第一代與第二代移民喜愛的運動賽事。

作者指出，足球是一項無論背景與財富如何，世界各地兒童都能參與的運動，但世界盃如今卻正逐漸將大部分普通球迷排除在外，轉而服務超級富裕階層。

自川普第二任期開始以來，國際球迷對赴美旅行感到擔憂。交通問題同樣備受批評。評論指出，成功的世界盃通常在高鐵與公共交通發達的地區舉辦，讓球迷能快速往返各城市觀賽，而北美顯然不具備這項優勢。

以灣區為例，許多海外球迷可能誤以為比賽在舊金山市區舉行，但實際球場位於距離市中心約44哩的聖塔克拉拉。從舊金山前往球場往往需要轉乘多種交通工具，遠不如歐洲城市之間搭乘高速列車便利。