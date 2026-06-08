我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低...
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026年美加墨世界盃規模空前，卻因高票價與高成本引發批評。
  • 重點二：美國對外國旅客氛圍偏冷，加上政策與安全疑慮，令球迷卻步。
  • 重點三：北美交通與球場距離不便，讓賽事被質疑更像富人專屬盛會。

舊金山紀事報報導，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino)曾表示，即將到來的2026年美加墨世界盃將是「人類有史以來見過、未來也將見到的最偉大盛事」，也是史上「規模最大、最具包容性、最偉大」的一屆世界盃。

從規模來看，這些說法確實有其依據。但從球迷的角度來看，它也可能成為歷來最昂貴、最令人困惑、甚至最荒謬的一屆世界盃。

許多球迷認為，這屆賽事並非因凡蒂諾口中的「最具包容性」，反而可能是最排他的世界盃之一。高昂的門票價格、交通障礙，以及主要主辦國美國當前對外國旅客並不友善的氛圍，都引發外界質疑。

32年前，美國曾於1994年首次舉辦世界盃。如今，美國再次主辦世界盃，並與加拿大墨西哥共同承辦賽事。

評論指出，與1994年相比，美國如今多了一項新的爭議因素，對外國人的敵意。

儘管足球在美國過去30年間快速發展，但丕優研究中心（Pew Research Center）近期民調顯示，多數美國人對這場被稱為「人類最偉大盛事」的賽事興趣有限，約66%的受訪者表示不太可能觀看世界盃比賽。

除了冷漠之外，另一種情緒正在賽事籌備過程中浮現——憤怒。

部分球迷對高昂票價、主辦城市承擔的財政負擔、價格翻倍甚至翻三倍的旅館房價、停車位不足以及交通不便感到不滿。最近又有新爭議出現：球迷被禁止攜帶可重複使用的水瓶進入球場。

評論認為，這屆世界盃籠罩著一種令人沮喪的荒謬感。一個當前並不歡迎世界各地旅客的國家，卻正在舉辦全球最具多元文化特色的體育賽事；一個將移民視為爭議議題的國家，卻將負責舉辦一項最受美國第一代與第二代移民喜愛的運動賽事。

作者指出，足球是一項無論背景與財富如何，世界各地兒童都能參與的運動，但世界盃如今卻正逐漸將大部分普通球迷排除在外，轉而服務超級富裕階層。

自川普第二任期開始以來，國際球迷對赴美旅行感到擔憂。交通問題同樣備受批評。評論指出，成功的世界盃通常在高鐵與公共交通發達的地區舉辦，讓球迷能快速往返各城市觀賽，而北美顯然不具備這項優勢。

以灣區為例，許多海外球迷可能誤以為比賽在舊金山市區舉行，但實際球場位於距離市中心約44哩的聖塔克拉拉。從舊金山前往球場往往需要轉乘多種交通工具，遠不如歐洲城市之間搭乘高速列車便利。

精華 FAQ

  • 因為高票價、住宿與交通成本飆升，讓一般球迷難以負擔；再加上美國對外國旅客氛圍偏冷，整體更像服務富裕族群，而非廣大球迷。

  • 球迷不滿的原因包括門票太貴、飯店價格翻倍甚至三倍、停車位不足、交通轉乘麻煩，以及球場禁止攜帶可重複使用水瓶等限制。

  • 作者指出，成功世界盃通常仰賴高鐵與密集公共運輸，但北美城市間距離遠，像舊金山球場位於聖塔克拉拉，往返需多次轉乘，遠不如歐洲便利。

墨西哥 加拿大 世界盃

上一則

舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟

下一則

灣區天氣先涼後熱 周三起內陸重回90度

延伸閱讀

世界盃未踢先卡關？簽證限制、ICE執法引疑慮

世界盃未踢先卡關？簽證限制、ICE執法引疑慮
ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注

ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注
世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

看世界盃 FIFA以1理由禁帶水瓶入場 球迷怒轟搶錢

看世界盃 FIFA以1理由禁帶水瓶入場 球迷怒轟搶錢
花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

熱門新聞

舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12
僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

2026-06-03 20:29
新任行政總裁奧尼爾說，Goodwill原本可能永遠從灣區消失。(取自Goodwill官網）

灣區Goodwill小店將逐步消失 新執行長押注二手「超級店」

2026-05-31 21:38

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃