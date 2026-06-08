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配合世界盃賽程 加州火車增開午夜班次

編譯組／綜合報導
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為迎接世界盃，Caltrain本月將在比賽日增開午夜班次。(本報資料照片)
為迎接世界盃，Caltrain本月將在比賽日增開午夜班次。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區世界盃配套不足，未像他城提供交通補貼。
  • 重點二：Caltrain將加開午夜班次，服務三場深夜小組賽。
  • 重點三：18歲以下乘客仍可用一美元搭車觀賽返程。

據SFGATE報導，對於灣區而言，本屆世界盃原本就有些令人掃興：本月在聖塔克拉拉（Santa Clara）李維球場（Levi′s Stadium）舉行的五場小組賽都乏善可陳。如今，當其他城市紛紛推出球迷福利（例如從球場出發的免費或補貼交通服務）時，灣區再次顯得措手不及。

費城的球迷將可免費搭乘SEPTA地鐵回家，而新澤西州和紐約州的州長也已著手補貼前往球場的交通費用；休斯頓似乎最善於利用世界盃贊助商資源，利用一筆捐款開始建設一條連接市中心與球場的14英里環形交通線路。

然而，灣區卻未能為球迷準備類似的福利。

這並非意味著大型企業贊助商聯盟沒有為該地區提供任何支持。愛彼迎（Airbnb）曾捐款資助當地青少年足球項目的場地建設，但這引發了人們對灣區主辦委員會資金分配方式的質疑，畢竟他們本應負責這些資金的撥付。

要了解贊助資金如何被利用，不妨以費城為例。費城2026足球委員會向贊助商提出的方案以居民為中心，向Airbnb提議，資助所有賽後乘坐SEPTA Broad Street Line線路返程的交通費用。

當SFGATE詢問當地主辦委員會為何灣區未能像其他城市一樣獲得交通贊助時，一位發言人未作解釋。

Airbnb提供的逾120萬美元資金將用於支持包括舊金山和屋崙在內的三座加州城市，並資助一家非營利組織及若干青少年足球俱樂部。該公司代表拒絕就資金分配細節進一步置評。

加州火車（Caltrain）發言人利伯曼（Dan Lieberman）通過電子郵件向SFGATE表示，雖然單程票價不變，但該機構的服務對年輕乘客而言本就經濟實惠。「關於票價，我們將按常規票價收費，這意味著18歲及以下的乘客只需花1美元就能前往觀看比賽。」他說。

Caltrain還將為6月16日（晚9點開球）、19日和22日（後兩場比賽於晚8時開球）的三場深夜比賽增開班次。

聖塔克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority）發言人羅斯（Stacey Hendler Ross）在郵件中表示，她並不知曉任何補貼計畫，但指出該機構同樣將為這三場深夜比賽提供服務。這尤為重要，因為每場比賽預計將持續近三小時，部分原因在於每半場設有三分鐘的「補水休息時間」（hydration break）。球迷在午夜後使用公共運輸出行並不令人意外。

「儘管比賽時間較晚，但我們將提供賽後長達兩小時的返程服務，除非兩小時後仍有大量人群在候車。」羅斯說道。

精華 FAQ

  • 報導指出，其他城市多已推出球迷交通福利，灣區卻沒有類似補貼或免費接駁安排，顯得準備不足，也引發外界對主辦單位資源分配的質疑。

  • Caltrain表示，將針對6月16日、19日與22日三場深夜小組賽增開班次，其中前一場晚9點開球，後兩場皆為晚8點開球，方便球迷午夜後返家。

  • Caltrain發言人說明票價維持常規收費，但18歲及以下乘客只要1美元就能搭車前往球場，讓年輕球迷以較低成本使用公共運輸觀賽。

世界盃 加州 灣區

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