羅偉2023年宣布競選舊金山市長時，大多數舊金山選民對他所知不多。他在競選時斥資約900萬美元的自有資金，最終在2024年11月選舉，以10個百分點優勢擊敗對手。(取自羅偉臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山多位富豪近年豪擲巨資，試圖重塑當地政局與政策方向。

舊金山多位富豪近年豪擲巨資，試圖重塑當地政局與政策方向。 重點二： 多數金主資金流向溫和派候選人與改革提案，成效不一。

多數金主資金流向溫和派候選人與改革提案，成效不一。 重點三：羅偉以自有資金與金主支持勝出，成為最大受益者之一。

過去六年向舊金山 政壇投入數千萬美元的富有金主們，在剛過去的6月選舉，仍有大量資金投入。他們試圖斥資推動倡議、支持心儀的政治人物或主張，祈以重塑舊金山政局，其中，有些成功，有時失敗。「舊金山紀事報」針對投入大量資金嘗試重塑舊金山政局的十大富豪的分析顯示，他們的大部分資金都用於支持溫和派候選人。

以下是近十年來主要捐款者如何影響當地政治。

1.羅偉 (Daniel Lurie)捐贈1040萬美元

羅偉是李維公司(Levi's)繼承人。2023年，羅偉宣布競選舊金山市長時，大多數舊金山選民對他所知不多。他最終在競選斥資約900萬美元的自有資金，遠遠超過2020年以來任何其他個人捐助者在地方政治上的支出。2024年11月選舉，羅偉以10個百分點優勢，擊敗前市長布里德。

2.夫妻檔拉森(Chris Larsen)與拉姆(Lyna Lam)捐贈700萬美元

加密貨幣億萬富翁拉森是Ripple Labs共同創辦人。2024年選舉，他捐贈超過100萬美元支持布里德連任，但未獲成功。

此後，拉森轉而支持羅偉。他與慈善家妻子拉姆今年共捐贈200萬美元，用於支持市長提出計畫在11月選舉進行投票 表決的憲章改革提案。

3.莫里茲(Michael Moritz)捐贈650萬美元

創投家莫里茲已成為舊金山近年來最大的政治捐款者之一，他捐贈約650萬美元，用於支持與舊金山市溫和派立場一致的提案和候選人。

2024年選舉期間，他曾大力支持旨在大幅削減市監督委員會的數量，並對市政廳進行改革的D提案，但最終未能獲得通過。

4.彭博(Michael Bloomberg)捐贈170萬美元

彭博近期在舊金山的捐款絕大部分、約150萬美元，都用於支持前市長布里德2024年的連任競選。他也捐贈25萬美元，支持一項2020年通過的公投提案，授權發行4.875億美元債券。

5.普利茲克(John Pritzker)捐贈150萬美元

作為凱悅旅館集團(Hyatt Hotels Corp.)繼承人，普利茲克已向舊金山的慈善事業捐贈數百萬美元。

普立茲克也捐款支持舊金山公投提案。他與莫里茲與拉森一樣，後來也成為羅偉的盟友，向這位市長的憲章改革捐贈100萬美元。

6.斯托佩爾曼(Jeremy Stoppelman)捐款110萬美元

Yelp執行長斯托佩爾曼自2020年以來已向舊金山的各項事業捐贈超過110萬美元。其中一半用於支持K提案，該提案禁止車輛通行上海傍公路(Upper Great Highway)，並用於阻止隨後發生的對市議員殷嘉立(Joel Engardio)的罷免。

7.哈斯(Miriam Haas)捐贈100萬美元

市長羅偉的母親哈斯，是他最大的支持者之一。她是一位慈善家，曾向一個支持羅偉競選市長的委員會捐贈創紀錄的100萬美元。

8.康威(Ron Conway)捐贈85萬美元

這位矽谷創投家在2024年捐贈16萬美元，用於支持旨在降低小型企業的城市稅的M提案通過。同年，他也捐贈15萬美元，支持一項大幅擴大市長的權力的提案，但未獲通過。康威近來捐贈2萬5000美元，用於反對罷免殷嘉立，但殷嘉立最終被罷免了。

9.威爾西(Diane Wilsey)捐贈84.7萬美元

威爾西是舊金山的一位社交名媛、慈善家，也是陶氏化學和乳牛場(Dow Chemical and dairy farms)的繼承人。 2022年，她捐贈20萬美元，用於一項旨在重新開放甘迺迪大道供汽車通行的提案，但最終未能通過。

10.查克巴蒂(Saikat Chakrabarti) 捐贈76.2萬美元

查克巴蒂最近幾周共捐贈60萬美元，用於支持舊金山提高大型企業稅收的D提案。還捐贈15萬美元支持A提案，授權舊金山發行5.35億美元債券，用於資助地震防災基礎設施建設。