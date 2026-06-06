世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

世界盃盛事即將來臨，但在舊金山灣區卻感受不到應有的熱情。圖為主辦世界盃賽事的舊金山灣區體育場(李維球場)。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區世界盃氣氛冷清，門票滯銷且票價持續下調。

灣區世界盃氣氛冷清，門票滯銷且票價持續下調。 重點二： FIFA賽程公布太晚，灣區又未分到熱門球隊引發失望。

FIFA賽程公布太晚，灣區又未分到熱門球隊引發失望。 重點三：高票價、旅行成本與售票爭議，使主辦城市預期落空。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，世界盃 (FIFA World Cup)盛事即將來臨，但在舊金山灣區 卻感受不到應有的熱情。沒人談論世界盃、當地門票銷售乏力，票價持續下調以試圖刺激需求、半島沿線的飯店客房和短期租賃房源依然空置、宣傳活動寥寥無幾。

在賽事主辦方國際足總(FIFA)去年12月公布賽程前，球迷們只能憑直覺購票；因為沒有種子隊，許多人抱怨灣區被「坑了」。此外，灣區被分配承辦的球隊包括澳洲隊（世界排名第27位）和巴拉圭隊（世界排名第40位），都缺乏吸引力。澳洲隊在灣區僅有一場比賽，巴拉圭隊有兩場比賽。

美國隊除非晉級，否則不會在灣區參賽，其世界排名第15位，而球隊近期的相對低迷表現也未能在美國國內激發對這項運動的熱情。

與2月份的超級盃相比，本屆世界盃幾乎沒有任何預熱，大多數美國人並不了解這些頂級球隊及其明星球員。網路上的熱議大多集中在阻礙國際旅行的聯邦移民政策上，而人們擔心移民與海關執法局（ICE）會在比賽場館巡邏，更加劇了這種擔憂。

其他美國主辦城市也面臨困境：西雅圖旅遊局在飯店業者報告預訂疲軟後，下調了本屆賽事的經濟影響預期。作為更大市場的洛杉磯，6月12日美國對陣巴拉圭的比賽門票至今尚未售罄。

當地最大的失望之一，是官員們去年預測的接待業繁榮並未實現。由體育高管、退休政府工作人員和前大學運動員組成的灣區主辦委員會（Bay Area Host Committee）曾估計，將有26萬名外地遊客湧入灣區觀看世界盃比賽並參加慶祝活動。在美國飯店業協會（American Hotel and Lodging Association）委託進行的一項最新調查中，受訪者指出海外旅遊需求疲軟，目前油價太高機票也貴得離譜。近75%的舊金山受訪者向該協會表示，其預訂量低於預期。

除了旅行費用，更有高昂的門票價格以及一些人認為FIFA存在可疑的售票做法。例如，7月1日的16強淘汰賽，對普通消費者來說價格過高：貴賓席票價超過1萬美元，而高處看台區的票價也徘徊在近600美元。關於座位圖不實以及突然出現的新「前排」票種的投訴，已引發紐約和新澤西州對FIFA的調查；加州檢察長邦塔（Rob Bonta）已致函FIFA官員，「對有關可能存在誤導性售票行為的報導表示關切」。

購票者反映，某些優質座位無法預訂，並推測FIFA可能有意將其封鎖。FIFA代表未回應紀事報的提問。

總之目前所看到的世界盃，已與灣區官員在2017年申辦時提出的願景相去甚遠。