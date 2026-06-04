BART開闢財源 新閘門變廣告看板

馬丁代爾表示，現階段重點仍在測試貼膜耐用度，觀察其是否能承受乘客每日攜帶背包、公事包進出車站所造成的磨損。（BART官網）

灣區 捷運（BART）近年斥資更新車站閘門系統，以打擊逃票問題，如今這些新閘門將肩負另一項任務：替BART創造廣告收入。BART近日開始在多個車站測試於新型閘門張貼廣告貼膜，希望在面臨龐大財政缺口之際，開發更多非票務收入來源。

BART市場研究與行銷總監馬丁代爾（Dave Martindale）表示，BART一直在尋找新的廣告空間，而新閘門擁有大型透明面板及規則的矩形外觀，提供了理想的廣告展示位置。

根據BART說法，相關構想其實可追溯至2019年新閘門設計階段。當時規畫人員便發現，閘門上的透明壓克力面板可作為廣告載體。不過當時主要被視為額外收入來源，如今在疫情 後運量遲遲未恢復、遠距辦公普及的背景下，這項計畫的重要性已大幅提升。

本周起，BART開始在屋崙19街站進行實地測試。工作人員在閘門面板及控制台貼上大型彩色貼膜，搭配「BARTable」標誌及宣傳標語，展示未來可能的廣告形式。測試圖樣以音樂主題為主，包括收音機、樂器等圖案，並搭配「Find what moves you（尋找讓你前進的動力）」及「More fun, less traffic（更多樂趣、更少塞車）」等標語。

除屋崙19街站外，測試計畫也將擴展至Downtown Berkeley、Concord、Dublin/Pleasanton、Fremon）、舊金16th Street/Mission以及Daly City站。

此外，BART也將在舊金山與屋崙機場接駁線站點展示非接觸式支付宣傳貼膜，鼓勵乘客使用信用卡或手機直接進站。

BART發言人特洛斯特（Alicia Trost）表示，未來閘門廣告除了可供企業品牌宣傳，也可能用於大型活動推廣。例如每年在舊金山舉辦的Dreamforce科技大會，主辦單位便可透過閘門廣告向與會者發送歡迎訊息。

負責BART廣告業務的Outfront Media灣區副總裁貝勒（Cynthia Beiler）表示，閘門面板提供相當大的創意空間，企業可依照品牌特色設計不同形式的視覺效果，從科技產品到飲料品牌皆有發揮空間。

BART目前尚未公布閘門廣告的正式收費標準，也尚未確定有哪些企業將成為首批客戶。馬丁代爾表示，現階段重點仍在測試貼膜耐用度，觀察其是否能承受乘客每日攜帶背包、公事包進出車站所造成的磨損。