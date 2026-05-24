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張筱涵攜手冠軍團隊打造「甜點珠寶盒」 成灣區午茶精選

記者王湘涵／山景城報導
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張筱涵攜手冠軍團隊打造心目中最理想的下午茶。（記者王湘涵／攝影）
張筱涵攜手冠軍團隊打造心目中最理想的下午茶。（記者王湘涵／攝影）

明亮燈光下的甜點展示櫃裡，一個個細緻如精品的法式點心整齊排列，從巧克力、馬卡龍到慕斯蛋糕，都依照不同溫度需求妥善保存。近年成為灣區民眾下午茶熱門選擇的Alexander's Patisserie，被不少客人形容像是一座「甜點珠寶盒」。

張筱涵和團隊代表美國在法國里昂世界餐飲大賽奪得甜點世界冠軍。（記者王湘涵／攝影）
張筱涵和團隊代表美國在法國里昂世界餐飲大賽奪得甜點世界冠軍。（記者王湘涵／攝影）

創辦人張筱涵（Chanile Chang）分享，這家精品甜點店背後，其實源自她多年前一個單純開咖啡店的夢想，一路走來品牌歷經團隊建立、疫情衝擊與市場轉型等多次挑戰，一步步發展出如今的模樣。

座落於山景城的Alexander's Patisserie，提供如精品般的法式點...
座落於山景城的Alexander's Patisserie，提供如精品般的法式點心。（記者王湘涵／攝影）

•品牌名稱 取簡單好記有氣勢

數十種茶葉的選擇。（記者王湘涵／攝影）
數十種茶葉的選擇。（記者王湘涵／攝影）

店內展示櫃主體皆由義大利訂製進口，櫃面上具精密溫控功能的法國面板，能依照不同甜點...
店內展示櫃主體皆由義大利訂製進口，櫃面上具精密溫控功能的法國面板，能依照不同甜點需求調整溫度，呈現最佳狀態。（記者王湘涵／攝影）

談起品牌名稱「Alexander」的由來，張筱涵表示，團隊當初希望名字簡單、好記，又能在字母排序上有優勢，因此選擇以「A」開頭；另一方面，也取自亞歷山大大帝（Alexander the Great）的概念，希望品牌帶有開拓與延伸的氣勢。

BBQ可頌，用的是Alexander's Steak House的牛肉細燉。（記...
BBQ可頌，用的是Alexander's Steak House的牛肉細燉。（記者王湘涵／攝影）

•法、比甜點主廚 獻上代表作

張筱涵希望 Alexander′s Patisserie 能像「珠寶盒」一樣，讓客人走進店裡時感受到一種精緻的愉悅氛圍。她對甜點最重視的一件事就是「好吃」，為了呈現理想中的甜點，她找來來自法國、比利時等地、擁有世界級餐廳背景的甜點主廚與專業團隊，希望每一款甜點都能成為品牌代表作。

Alexander′s Patisserie 的下午茶近年成為灣區的人氣選擇。（...
Alexander′s Patisserie 的下午茶近年成為灣區的人氣選擇。（記者王湘涵／攝影）

除了單品外，Alexander′s Patisserie 的下午茶近年也成為灣區的人氣選擇。經典三層下午茶架包含巧克力香草慕斯、藍莓塔、荔枝巧克力，以及可頌小漢堡、松露蛋沙拉三明治等鹹甜點心，搭配司康、檸檬乳酪與凝脂奶油，成為許多灣區民眾的熱門選擇。

店內人潮不斷。（記者王湘涵／攝影）
店內人潮不斷。（記者王湘涵／攝影）

提供消費者茶單上聞香的服務。（記者王湘涵／攝影）
提供消費者茶單上聞香的服務。（記者王湘涵／攝影）

•疫期限量百份午茶盒 超搶手

店內推出的最新飲品，以柳橙汁與檸檬水為基底、加入冷凍果泥調製，提供藍莓、覆盆子與...
店內推出的最新飲品，以柳橙汁與檸檬水為基底、加入冷凍果泥調製，提供藍莓、覆盆子與芒果百香果等口味。（記者王湘涵／攝影）

張筱涵透露下午茶系列其實誕生於疫情期間，當時因封城無法內用，團隊特別設計可堆疊式外帶下午茶盒，讓客人在家也能保有儀式感，推出後每日限量約100份幾乎迅速售罄，意外成為品牌代表商品之一。

Alexander's Patisserie是灣區第一家製作流行的「壓扁可頌」。...
Alexander's Patisserie是灣區第一家製作流行的「壓扁可頌」。（記者王湘涵／攝影）

「如果公司只靠我一個人，是不可能成功的。」張筱涵認為品牌一路成長的關鍵之一，就是願意找到比自己更厲害的人加入團隊。Alexander′s 團隊中，包括曾任職世界級餐廳的甜點主廚、擁有法國最佳工藝師（MOF）榮譽的專業人才、並代表美國在法國里昂世界餐飲大賽奪得甜點世界冠軍。「One Heart Together」是團隊一直以來共同的默契，她說：找到比你厲害的人，才代表你厲害。

芝麻可頌是張筱涵的最愛，內餡有滿滿的芝麻。（記者王湘涵／攝影）
芝麻可頌是張筱涵的最愛，內餡有滿滿的芝麻。（記者王湘涵／攝影）

•疫情超前部署 建好線上平台

談到創業過程中最艱難的時刻，張筱涵認為疫情期間是很大的考驗，但也是團隊最團結的一段時間。她從亞洲疫情發展觀察到情勢變化，因此在美國正式封城前便提前建立專屬線上訂餐平台，讓團隊在第一時間啟動外送與線上系統。

蜜桃柚子（Pêche Yuzu）是母親節才推出的人氣新品。（記者王湘涵／攝影）
蜜桃柚子（Pêche Yuzu）是母親節才推出的人氣新品。（記者王湘涵／攝影）

張筱涵連鎖餐飲集團旗下的牛排館，曾連三年獲米其林一星。在經營層面上，從牛排館的便當到甜點，她主動聯繫企業與工廠是否需要訂單，希望能維持員工薪資與公司現金流，有時一天甚至需供應上千份餐點，只為讓團隊能繼續撐下去。

黑芝麻提拉米蘇，是亞洲客人喜歡的口味。（記者王湘涵／攝影）
黑芝麻提拉米蘇，是亞洲客人喜歡的口味。（記者王湘涵／攝影）

•跌倒後卻走得更穩 展現韌性

談到創業路上的低潮，張筱涵也分享一段過去鮮少提及的經歷。早年經營餐廳時，她曾在開幕前夕遭遇主廚突然帶著整個團隊離開，讓餐廳一度面臨無人可用的危機。自己在處理爭執過後不慎跌下樓梯受傷流血，但當時仍強忍疼痛處理後續與團隊重整，獨自一人哭泣完後隔天便繼續投入工作。

她坦言高端品牌的成功不是只有外界看到的一面，真正困難的，其實是面對問題後，如何一次次重新站起來。

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