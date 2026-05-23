羅偉談亞洲行 盼吸更多旅客來舊金山

羅偉分享訪問上海、首爾感受，希望吸引更多亞洲旅客、投資與國際活動重返灣區。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie ）22日舉行中文媒體圓桌會議，分享日前訪問中國上海與南韓首爾的收穫與感受。他強調，舊金山目前治安改善、觀光回溫，市府希望吸引更多亞洲旅客、投資與國際活動重返灣區 。

羅偉表示，目前有64%的舊金山居民認為城市正朝正確方向前進，相較兩年前僅22%大幅提升。犯罪率下降、國際會議與大型體育活動陸續回歸，讓整座城市重新出現希望與樂觀氛圍。

談到此行是否能實際帶動觀光與商機時，羅偉回應，觀光業仍是舊金山最重要的經濟收入來源之一，因此他此行特別向亞洲市場喊話，希望更多中國與南韓民眾來舊金山旅遊。他說，市府也與旅館與商業投資人士會面，鼓勵外界把握現在城市復甦的時機，投入旅館翻新與新投資案。

在談到上海印象時，羅偉形容當地夜景、建築、音樂與藝術文化「令人驚艷」。他表示，這次也與上海市長會面，並邀請對方再次訪問舊金山。他透露，上海代表團可能最快下個月再度到訪灣區。

羅偉也提到，亞洲城市對文化與娛樂產業的推動，讓他印象深刻。例如首爾的K-pop文化與表演產業，不僅形成全球影響力，也成功帶動城市品牌。舊金山同樣擁有強大的藝術文化資源，可以與亞洲城市互相學習、深化交流。

他指出，目前每年約有30萬名中國旅客、15萬名南韓旅客到訪舊金山，市府希望未來數字能持續成長。其中一項重要進展，是近期新增上海與舊金山之間的新航班。增加直飛航線有助於推動觀光與商務往來，也讓亞洲旅客能直接了解「真正的舊金山」。

羅偉在會中也多次提到亞裔社區對舊金山的重要性。他表示，舊金山有37%人口是亞太裔，其中超過20%是華裔，這讓許多上海民眾感到驚訝，也對舊金山產生親近感。他認為，持續深化與上海、首爾等亞洲城市的關係，不僅能帶動經濟，也能加強文化與社區連結。

除了談亞洲行程外，羅偉也回應即將到來的選舉與市政議題。他公開表態支持11月選票中的Prop A基礎建設提案，但反對商業稅相關的Prop C與Prop D。他認為，目前舊金山經濟仍處於脆弱復甦階段，若此時大幅提高商業稅，恐怕會讓企業外流、影響就業與市府稅收。