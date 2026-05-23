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遭男獄警無由脫光搜身 女囚集體提告舊金山監獄

編譯林思牧／綜合報導
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圖為位於425 7th St.的舊金山縣第2監獄。(谷歌地圖)
圖為位於425 7th St.的舊金山縣第2監獄。(谷歌地圖)

20名女性向法院提訴，指控舊金山女子監獄的男性獄警在過去一年中多次對囚犯進行脫光衣服搜查全身，並把這種方法當作武器來運用。

舊金山紀事報報導，訴訟文件指出，在沒有任何法律依據或不當行為證據的情況下，男獄警強迫女囚犯脫光衣服，探查她們的乳房和生殖器。該訴訟要求賠償損失，並申請法院禁制令，禁止未來再次進行此類搜身。

文件指出，一年前的這個周五，在舊金山縣警局宮本警長（Sheriff Paul Miyamoto）的監督下，獄警們開始對女囚犯進行「毫無懷疑的、跨性別的脫衣搜身和目視體腔檢查」。這些女性的律師在22日向聯邦地方法院提起的訴訟中稱，這是「將脫衣搜身作為懲罰和報復手段的強制性武器」。

律師們表示，男性獄警被「故意安排在搜身過程中觀察女性裸體的位置」，並且這些搜身過程被執法記錄儀記錄下來，「沒有任何正當的安全目的」。訴訟又稱，去年5月一名警員搜查了一名女性的身體，「隨後多次未經允許就提及她的性器官，詢問她的性玩具，撫摸她的胸部，並對她的身材發表侮辱性言論」。

律師們還表示，去年9月另一名女性分娩時，警員在她分娩前後以及哺乳期間都曾進入她的病房，並拒絕離開。警員並嚇唬說，那些投訴搜查或鼓勵她人發聲的女囚犯會被單獨監禁。訟狀還說，負責這項行動的男性警官在去年11月告訴女囚犯，如果她們「繼續不尊重警員，不聽從他們的指令」，搜查將會繼續進行。

提起訴訟的20名女性在候審期間被關押，本訴訟並代表自2025年5月以來被關押在位於425 7th St的第2縣監獄的所有女性。舊金山所有80至90名女囚犯以及約300名男囚犯都被關押在該監獄，他們或者正在服刑，或者正在等待審判。

宮本的辦公室表示，這些指控正在審查中，而且警長辦公室和縣警局問責部門的調查結果與訴訟中的說法相矛盾。

跨性別 舊金山

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