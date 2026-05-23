我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山商家憂心，儘管州府新法出爐，舊金山街區贓物氾濫的混亂局面持續。(取自舊金山...
舊金山商家憂心，儘管州府新法出爐，舊金山街區贓物氾濫的混亂局面持續。(取自舊金山縣市府臉書)

近年，舊金山市街區買賣贓物日益猖獗。舊金山市府官員去年底表示，已掌握加強執法、遏制相關問題所需的法律依據。然而，在承諾嚴厲打擊非法攤販近五個月後，市府官員尚未實施強力的新執法措施，而金山街頭買賣贓物依舊猖獗。

「舊金山紀事報」報導，加州一項新法去年10月間生效，賦予舊金山警方權力，可對那些被逮捕的無證或無購買憑證非法售賣商品者，進行處罰。

去年12月，市議會批准一份包含超過100種常見被盜物品的清單，這些物品將納入執法範圍。發起這項立法的舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)指出，此為一項重要立法，將最終保護持證攤販，對非法攤販行為進行執法。

舊金山市府公共工程部門與警方本周表示，他們仍在與市檢察官辦公室合作，最終確定如何實施這項法律，並確保該計畫合法有效。

公共工程部門發言人高登(Rachel Gordon)表示，官員必須建立系統，追蹤跨市機構的慣犯，並保存查獲贓物作為可能的刑事訴訟證據。

受影響嚴重地區包括米慎區、Mid-Market區與華埠的居民和商家表示，在等待市府採取行動過程中，情況愈趨惡化。非法攤販繼續堵塞人行道，助長零售商家竊盜案件，並滋生混亂和暴力。

市府已嘗試各種措施解決問題，包括建立許可證制度，為合法商販開闢合法途徑，以及多次延長米慎街的臨時攤販禁令。但非法攤販市場依然存在。

米慎警察分局表示，下月開始，將有八名警員從其他分局調派到米慎區，以協助解決日益猖獗的非法毒品與非法攤販問題。

市府公共工程部門針對非法攤販的強制措施，包括書面警告和沒收無法提供收據的攤販商品。公共工程檢查員會巡查非法攤販聚集區，警察則負責保安。

檢查員到達後，大多數攤販迅速收拾東西逃跑，或拒絕出示身分證明。有些人甚至會訴諸暴力，向檢查員投擲物品，並對其進行言語或肢體攻擊。當警察和檢查員離開前往其他區域時，攤販們又會逐漸恢復營業。從2025年8月到今年4月，僅發出16份警告，平均每月約兩份。這些警告很少導致更嚴重處罰。

根據新法，警方現擁有一定的執法權，但必須受到嚴格限制和約束。

在警方介入之前，公共工程檢查員仍必須向違規者發出書面警告。若攤販繼續銷售沒有收據的商品，警方可以在18個月內對第二次或第三次違規行為處以罰款。警方採取行動前、需核實條件很多。因此，居民與商家擔心，新法無法有效遏止這個問題。

舊金山 羅偉 加州

上一則

Waymo宣布 自駕計程車暫不開上高速公路

下一則

13歲犯嫌刺死人法官裁定二級謀殺 檢方將史無前例求刑七年

延伸閱讀

違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

金山警重點整治零售盜竊 促商家安心

金山警重點整治零售盜竊 促商家安心
1天逮62人 舊金山大掃毒 田德隆、米慎成重點執法區

1天逮62人 舊金山大掃毒 田德隆、米慎成重點執法區
主要犯罪降17.2% 紐約市警109分局：嚴打攤販、賣淫、噪音

主要犯罪降17.2% 紐約市警109分局：嚴打攤販、賣淫、噪音
田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

熱門新聞

Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關