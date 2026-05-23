新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心

舊金山商家憂心，儘管州府新法出爐，舊金山街區贓物氾濫的混亂局面持續。(取自舊金山縣市府臉書)

近年，舊金山 市街區買賣贓物日益猖獗。舊金山市府官員去年底表示，已掌握加強執法、遏制相關問題所需的法律依據。然而，在承諾嚴厲打擊非法攤販近五個月後，市府官員尚未實施強力的新執法措施，而金山街頭買賣贓物依舊猖獗。

「舊金山紀事報」報導，加州 一項新法去年10月間生效，賦予舊金山警方權力，可對那些被逮捕的無證或無購買憑證非法售賣商品者，進行處罰。

去年12月，市議會批准一份包含超過100種常見被盜物品的清單，這些物品將納入執法範圍。發起這項立法的舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)指出，此為一項重要立法，將最終保護持證攤販，對非法攤販行為進行執法。

舊金山市府公共工程部門與警方本周表示，他們仍在與市檢察官辦公室合作，最終確定如何實施這項法律，並確保該計畫合法有效。

公共工程部門發言人高登(Rachel Gordon)表示，官員必須建立系統，追蹤跨市機構的慣犯，並保存查獲贓物作為可能的刑事訴訟證據。

受影響嚴重地區包括米慎區、Mid-Market區與華埠的居民和商家表示，在等待市府採取行動過程中，情況愈趨惡化。非法攤販繼續堵塞人行道，助長零售商家竊盜案件，並滋生混亂和暴力。

市府已嘗試各種措施解決問題，包括建立許可證制度，為合法商販開闢合法途徑，以及多次延長米慎街的臨時攤販禁令。但非法攤販市場依然存在。

米慎警察分局表示，下月開始，將有八名警員從其他分局調派到米慎區，以協助解決日益猖獗的非法毒品與非法攤販問題。

市府公共工程部門針對非法攤販的強制措施，包括書面警告和沒收無法提供收據的攤販商品。公共工程檢查員會巡查非法攤販聚集區，警察則負責保安。

檢查員到達後，大多數攤販迅速收拾東西逃跑，或拒絕出示身分證明。有些人甚至會訴諸暴力，向檢查員投擲物品，並對其進行言語或肢體攻擊。當警察和檢查員離開前往其他區域時，攤販們又會逐漸恢復營業。從2025年8月到今年4月，僅發出16份警告，平均每月約兩份。這些警告很少導致更嚴重處罰。

根據新法，警方現擁有一定的執法權，但必須受到嚴格限制和約束。

在警方介入之前，公共工程檢查員仍必須向違規者發出書面警告。若攤販繼續銷售沒有收據的商品，警方可以在18個月內對第二次或第三次違規行為處以罰款。警方採取行動前、需核實條件很多。因此，居民與商家擔心，新法無法有效遏止這個問題。