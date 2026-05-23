CSU遭刪1.44預算 卻與OpenAI續約3年惹議

給大學教職員與學生使用的ChatGPT Edu版本，是兩年前的5月問世的。(openai.com)

加州 州立大學CSU系統與OpenAI 公司的合約，原本就引發了相當大的爭議，如今學校宣布已與OpenAI續約3年。

舊金山紀事報報導，CSU與ChatGPT 的開發商OpenAI續約，正值加州州立大學系統面臨超過1億美元預算削減之際，因而再次引發了關於該教育機構的優先事項的爭論。

CSU發言人20日向EdSource證實，該系統將在未來三年內每年支付1300萬美元，為全系統超過47萬名學生和6.3萬名教職員工提供ChatGPT的使用權。先前為期18個月的訂閱費用為1700萬美元，該合約將於6月底到期。

CSU與OpenAI的這份合約，是該公司與高等教育機構簽訂的最大規模的合作協議。這些協議都是該系統AI計畫的一部分，旨在為學生、教職員工提供AI工具。

但教職員在19日收到續約通知時，再次引發了關於協議成本和ChatGPT Edu（專為高等教育設計的ChatGPT版本）品質的爭論。今年1月，教職員曾向CSU領導層遞交請願書，敦促取消該合同，因為他們擔心ChatGPT Edu「並非為教育而設計、訓練或優化」。

然而，CSU發言人聲明：「我們認識到，AI是一個引發了重要辯論和廣泛觀點的話題，我們認真對待各方對AI倫理和負責任使用方式的擔憂。與此同時，CSU在擴大AI工具和培訓的覆蓋範圍方面取得了重大進展，惠及近50萬名學生和超過6.3萬名教職員工。」

反對該合約的教職員表示，他們特別關注的是像ChatGPT這樣的聊天機器人在教育領域的應用，而非所有AI和機器學習工具。他們指出，ChatGPT Edu是一款商業產品，並非由教育工作者設計，其提供的結果無法完全信賴。

CSU系統面臨1.44億美元的預算削減，原計畫增加的5%撥款已從今年的預算推遲到2027年。