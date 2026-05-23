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從科技到法律戰 林志潔談台灣國安挑戰

記者王湘涵/聖荷西報導
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「台灣夜市活動」周六下午5點起在史丹福大學White Plaza舉行。（TAIT...
「台灣夜市活動」周六下午5點起在史丹福大學White Plaza舉行。（TAITA提供）

由駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組（NSTC, SV）、矽谷台美產業科技協會（TAITA）及北美洲台灣人工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）共同主辦的專題講座「守護民主–科技戰、法律戰與台灣國安的挑戰」，訂於周六在南灣舉行，邀請國立陽明交通大學特聘教授、國家安全會議諮詢委員林志潔主講，從科技、法律與國安交會角度，探討數位時代下台灣所面臨的新型態挑戰。

林志潔現任國家安全會議諮詢委員及金融消費評議中心董事長，長期研究美國《經濟間諜法》、反洗錢法、企業刑事責任與營業秘密保護，並以台美比較法角度關注科技與國安議題。去年曾於TAITA年會以「AI產業發展與營業秘密保護–國家安全的視角」為題發表演講，引發與會者熱烈迴響；今年在許多灣區科技界人士的期待下，再度邀請林志潔前來矽谷交流，希望延續去年的討論，進一步深入分析財經犯罪、網路安全與科技競爭如何逐漸成為當代國安議題的重要環節。

近年全球地緣政治與科技競爭加劇，國家級網路攻擊、人工智慧武器化、半導體技術竊取、以及金融體系滲透等議題，已不再只是抽象風險，而是與民主社會安全及產業競爭力息息相關的重要課題；講座也將聚焦台灣與美國如何透過法律制度與政策架構，回應科技與國安威脅。此次也是TAITA法律專注小組（Law SIG）首場正式活動，希望建立法律、科技與政策領域之間的交流平台。

講座將從台灣半導體產業在全球供應鏈中的戰略地位切入，探討科技竊密、營業秘密保護、財經犯罪與國家安全之間的連動關係，並分析台美近年在《國家安全法》、出口管制及制裁制度等面向的發展與挑戰。

活動將於5月23日下午3點起於聖荷西ITRI北美辦公室舉行。主辦單位也歡迎民眾在活動結束後前往史丹福大學White Plaza，參與「台灣夜市活動」，一同感受美食文化與夜市氛圍。

林志潔「守護民主–科技戰、法律戰與台灣國安的挑戰」，將於5月23日下午在南灣開講...
林志潔「守護民主–科技戰、法律戰與台灣國安的挑戰」，將於5月23日下午在南灣開講。（TAITA提供）

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