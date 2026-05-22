我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

灣區輪椅籃球員 用科技助力重拾熱情人生

記者王湘涵／灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輪椅籃球員Armando Rodriguez（右一）透過科技訓練提升球技。（BO...
輪椅籃球員Armando Rodriguez（右一）透過科技訓練提升球技。（BORP官網）

灣區輪椅籃球員羅德里格斯(Armando Rodriguez)在19年前因酒駕車禍導致下半身癱瘓，人生一度陷入低潮。近年則透過輪椅籃球與AI科技訓練系統，重新找回生活重心與對籃球的熱情。

灣區輪椅籃球隊Bay Area Ballerz去年赴印第安納州參加全美輪椅籃球訓...
灣區輪椅籃球隊Bay Area Ballerz去年赴印第安納州參加全美輪椅籃球訓練營。（BORP官網）

根據舊金山標準(San Francisco Standard)報導，現年44歲的羅德里格斯成長於灣區的聯合市，從小熱愛籃球同時也是金州勇士隊的球迷。2006年他因一場嚴重車禍造成胸椎受傷，自此無法行走。復健期間，他曾在醫院看到籃球場後情緒潰堤，認為自己再也無法回到球場。

近年重新接觸輪椅籃球後，他也開始透過科技訓練提升球技。目前他固定前往灣區聖馬刁市的Shoot 360籃球訓練中心練習，透過感測器與數據分析系統，即時追蹤投籃角度、弧線與命中率，協助調整投籃動作。此外，訓練中心的自動回收籃球設備，也減少輪椅球員反覆撿球的不便，提升訓練效率。

羅德里格斯目前是灣區輪椅籃球隊Bay Area Ballerz的成員之一，該隊隸屬灣區身障運動非營利組織BORP(Bay Area Outreach & Recreation Program)，BORP長期推動輪椅籃球、手搖自行車、足球等身障運動與戶外活動，希望協助不同障別民眾建立更獨立的生活方式，並鼓勵更多身障者參與運動與社區活動。

Bay Area Ballerz去年更曾赴印第安納州參加全美輪椅籃球訓練營(NWBA Camp)，與來自各地的球員交流訓練，也反映灣區輪椅籃球社群逐漸成形。

羅德里格斯表示，重新投入籃球後不僅成功減重，也逐漸走出長時間的憂鬱與挫折感。如今除了投入訓練外，他也與非營利組織合作，協助脊髓損傷患者適應受傷後的生活，希望透過自己的經歷鼓勵更多人重新找到人生方向。

BORP長期推動輪椅籃球、手搖自行車、足球等身障運動與戶外活動，希望協助不同障別...
BORP長期推動輪椅籃球、手搖自行車、足球等身障運動與戶外活動，希望協助不同障別民眾建立更獨立的生活方式。（BORP官網）

舊金山 灣區

上一則

嫌犯敲門後闖入搶劫 舊金山居民憂心治安問題

下一則

加州富裕縣中貧困區 德利市問題常被忽視

延伸閱讀

NBA／與勇士續約2年 總教頭柯爾仍是聯盟最高薪

NBA／與勇士續約2年 總教頭柯爾仍是聯盟最高薪
NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲

NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲
BART或關15站 周邊居民通勤打亂

BART或關15站 周邊居民通勤打亂
NBA／獨行俠開除基德 即刻物色下任總教練

NBA／獨行俠開除基德 即刻物色下任總教練
「海灘遊俠」大衛赫索霍夫腳纏繃帶 憔悴坐輪椅模樣曝光

「海灘遊俠」大衛赫索霍夫腳纏繃帶 憔悴坐輪椅模樣曝光

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場