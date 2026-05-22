灣區輪椅籃球員 用科技助力重拾熱情人生

輪椅籃球員Armando Rodriguez（右一）透過科技訓練提升球技。（BORP官網）

灣區 輪椅籃球員羅德里格斯(Armando Rodriguez)在19年前因酒駕車禍導致下半身癱瘓，人生一度陷入低潮。近年則透過輪椅籃球與AI科技訓練系統，重新找回生活重心與對籃球的熱情。

灣區輪椅籃球隊Bay Area Ballerz去年赴印第安納州參加全美輪椅籃球訓練營。（BORP官網）

根據舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，現年44歲的羅德里格斯成長於灣區的聯合市，從小熱愛籃球同時也是金州勇士隊的球迷。2006年他因一場嚴重車禍造成胸椎受傷，自此無法行走。復健期間，他曾在醫院看到籃球場後情緒潰堤，認為自己再也無法回到球場。

近年重新接觸輪椅籃球後，他也開始透過科技訓練提升球技。目前他固定前往灣區聖馬刁市的Shoot 360籃球訓練中心練習，透過感測器與數據分析系統，即時追蹤投籃角度、弧線與命中率，協助調整投籃動作。此外，訓練中心的自動回收籃球設備，也減少輪椅球員反覆撿球的不便，提升訓練效率。

羅德里格斯目前是灣區輪椅籃球隊Bay Area Ballerz的成員之一，該隊隸屬灣區身障運動非營利組織BORP(Bay Area Outreach & Recreation Program)，BORP長期推動輪椅籃球、手搖自行車、足球等身障運動與戶外活動，希望協助不同障別民眾建立更獨立的生活方式，並鼓勵更多身障者參與運動與社區活動。

Bay Area Ballerz去年更曾赴印第安納州參加全美輪椅籃球訓練營(NWBA Camp)，與來自各地的球員交流訓練，也反映灣區輪椅籃球社群逐漸成形。

羅德里格斯表示，重新投入籃球後不僅成功減重，也逐漸走出長時間的憂鬱與挫折感。如今除了投入訓練外，他也與非營利組織合作，協助脊髓損傷患者適應受傷後的生活，希望透過自己的經歷鼓勵更多人重新找到人生方向。