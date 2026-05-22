患者死後 伊波拉病毒仍具傳染危險

在剛果民主共和國，一名醫護人員正在監測伊波拉患者。(AcoM提供)

美國社區傳媒（AcoM）18日發表「伊波拉病毒即使在死後仍極度危險」一文，呼籲各界嚴正看待此波伊波拉疫情 的發展，遏制其進一步傳播。

此文作者昰Sunita Sohrabji。他在文中指出，傳統喪葬習俗可能使仍具活性的伊波拉病毒傳播給接觸遺體的照護者，病毒在死者體內可持續具有傳染性長達七天，即使在感染者死亡後，仍然極度危險。

世界衛生組織（WHO ）於5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發大規模伊波拉疫情。WHO已將此次疫情定性為「疫情緊急事件」。截至5月16日，剛果伊圖里省（Ituri Province）至少三個衛生區已通報八起實驗室確診病例、246起疑似病例，以及80起疑似死亡病例。烏干達首都坎帕拉（Kampala）通報了在相隔不到24小時之內的兩起實驗室確診的案例，包括一起死亡病例。

WHO表示，死者是在從剛果民主共和國旅行途中感染病毒。此次疫情與伊波拉病毒的Bundibugyo病毒株有關，目前尚無針對Bundibugyo病毒株的疫苗 。先前針對其他伊波拉病毒株，包括較常見的Zaire，所研發的疫苗，對Bundibugyo無效。

Sunita Sohrabji文中引用范德堡大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）教授William Schaffner的說法，在疾病初期，患者的傳染力並不強，但隨著病情惡化，病毒會在全身大量繁殖，任何與患者有身體接觸的人都可能遭到感染。

「照護者會試圖幫助患者，讓他舒服、協助進食、處理排泄等，照護者在這個過程中可能受到感染。」Schaffner於5月18日接受AcoM訪問時說，「當患者最終死亡時，其身體實際上就像一個充滿伊波拉病毒的試管，包括皮膚在內都帶有大量病毒。」

這也是為什麼喪葬習俗如此重要。在許多文化中，為往生者沐浴是一種尊敬的表現，但在這些過程中，執行相關儀式的人可能因此感染病毒，之後再傳染給其他人，「因此喪葬習俗在遏止疫情擴散方面變得極為關鍵。」Schaffner表示，患者在重病期間，以及死亡之後，傳染力最強。

喪葬習俗深植於各社群文化之中。「幾年前西非爆發伊波拉疫情時，我們必須與當地社區領袖合作，讓他們了解，原本出於對死者尊敬的行為，實際上卻具有極高危險性，」Schaffner說。

Schaffner認為，目前疫情正在剛果民主共和國境內擴散，也已進入烏干達，但對全球其他地區而言，雖然確實存在一定傳播風險，目前整體風險仍低。