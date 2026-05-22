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嫌犯敲門後闖入搶劫 舊金山居民憂心治安問題

記者李怡╱舊金山報導
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陌生人敲門後闖入搶劫，舊金山警方公布最新治安案件。（記者李怡╱攝影）
陌生人敲門後闖入搶劫，舊金山警方公布最新治安案件。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察局（SFPD）21日公布的每日案件摘要顯示，田德隆區（Tenderloin）與市中心一帶近日接連發生多起街頭搶劫與住宅竊盜案件，其中包括清晨搶劫、電動自行車扒竊，以及住家遭闖空門等情況，再度引發居民對治安問題的關注。

根據警方資料，5月20日凌晨4時45分左右，一名31歲男性嫌犯在McAllister街200號街區犯下搶劫案。警方表示，嫌犯先敲門，待受害人開門讓其進入後，隨即搶走受害人的平板電腦與信用卡，之後徒步逃離現場。受害者為49歲白人男性，事件中未受傷，目前尚未有人被捕。

約半小時後，同樣位於田德隆區的Leavenworth街與McAllister街口，又發生另一起街頭搶案。警方指出，一名30歲男性嫌犯騎乘電動自行車接近51歲男性受害者，趁碰撞對方時從口袋偷走皮夾後逃逸。受害者未受傷，但財物被搶走，目前案件仍在調查中。

除街頭犯罪外，住宅竊盜案件也持續發生。警方表示，5月20日清晨5時50分左右，北區（Northern District）Oak街600號街區發生一起「熱竊盜」（Hot Prowl Burglary）案件。43歲女性住戶當時人在屋內，嫌犯疑似趁車庫門未關時進入住宅，偷走腳踏車與椅子後逃逸。警方尚未逮捕嫌犯。

警方摘要中也列出14日下午於Channel街100號街區發生的一起竊盜案，目前相關細節仍有限。

近期舊金山警方持續強調打擊街頭犯罪與財產犯罪，但田德隆區、市中心與部分住宅區仍頻傳搶案與竊案。警方提醒民眾，深夜與清晨外出時應提高警覺，避免讓陌生人進入住家，同時妥善保管隨身財物與車庫門安全，以降低成為犯罪目標的風險。

舊金山

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