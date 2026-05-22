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加州富裕縣中貧困區 德利市問題常被忽視

編譯組／綜合報導
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灣區最貧困的城市之一因所在縣的富有，正失去數百萬美元的州政府撥款。（取自Pexe...
灣區最貧困的城市之一因所在縣的富有，正失去數百萬美元的州政府撥款。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，作為加州第二富裕縣內最貧困的城市之一，德利市（Daly City）很容易被忽視。根據該縣提供的數據，聖馬刁縣的平均收入僅次於馬連縣，為23萬1000美元，是加州第二富裕的縣。

然而，德利市是一座霧氣繚繞的工人階級城市，約有10萬1000人口，以菲律賓文化和20世紀中葉的成片住宅區而聞名。聖馬刁縣領取CalFresh食品券的比例在這裡最高，超過20%的家庭符合領取條件，對於四口之家而言，這意味著年收入需低於6萬5000美元。德利市最大的雇主是廢物管理公司Recology和Seton醫療中心。

如今德利市的非營利組織正面臨一場財政噩夢，可能摧毀本已捉襟見肘、難以滿足需求的社會服務網絡。五年前，Daly City Partnership每周開放三次的食品銀行每周服務約300人，如今這一數字已接近1100人

但這一項目，連同聖馬刁縣各地的社會服務項目，正面臨資金斷供的風險，原因在於一項鮮為人知的2004年規定規範了各縣如何獲得車輛牌照費的補償。

2004年，加州各地地方政府同意放棄車輛牌照費收入，以幫助州政府填補預算赤字。自那時起，州政府主要通過一項名為「車輛牌照費調整額」（vehicle license fee adjustment amount）的年度撥款來彌補這一損失。

但這些撥款與「非基本援助（non-basic aid）」學區資金掛鉤，資金流向的是僅靠房產稅無法滿足最低資金要求的學區。由於聖馬刁縣的大多數學區屬於「基本援助（basic aid）」類別，即其地方房產稅收入足以滿足最低要求，該縣成為全州三個無法獲得調整撥款的縣之一。

據縣行政官卡拉吉（Mike Callagy）稱，從去年到今年，聖馬刁縣已損失1億5700萬美元，約占其他一般基金收入的18%，扣留這筆資金將產生「毀滅性影響」。

這場資金爭奪戰發生在該縣於2025年提起訴訟尋求追回款項三年之後。州政府對此主張提出異議，該案尚未在法庭上得到解決。加州財政部在一份聲明中表示，「聖馬刁縣對這些資金沒有法律上的權利」，並辯稱「州政府過去向該縣提供這些資金僅是基於自由裁量權」。

鑑於聖馬刁縣總體富裕，很難從加州其他轄區獲得同情。代表聖馬刁縣大部分地區的州參議員貝克（Josh Becker）表示，必須督促州政府履行承諾，確保聖馬刁縣及各市獲得全額撥款。

作為加州第二富裕縣聖馬刁縣內最貧困的城市之一，德利市（Daly City）很容易...
作為加州第二富裕縣聖馬刁縣內最貧困的城市之一，德利市（Daly City）很容易被忽視。（Google Maps）

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