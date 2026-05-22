香港出生指揮家陳以琳將掌金山交響樂團 115年來首位女性音樂總監

香港出生、享譽國際的指揮家陳以琳（Elim Chan）將出任舊金山交響樂團下一任音樂總監，成為該團115年歷史上首位女性掌門人。（舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂 團（SF Symphony）21日宣布，香港 出生、享譽國際的指揮家陳以琳（Elim Chan）將出任樂團下一任音樂總監，成為該團115年歷史上首位女性掌門人。

現年39歲的陳以琳預計於2027年9月起正式上任，任期六年，接替芬蘭指揮家沙洛寧（Esa-Pekka Salonen）。沙洛寧於2025年卸任後，樂團花費約兩年尋找新任音樂總監。

陳以琳也將成為美國頂級交響樂團中，僅有的三位女性音樂總監之一。根據合約，她自2027至2028樂季起，每季將指揮10周演出，包括開季音樂會。

陳以琳近日接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）訪問時表示，每次來到舊金山，都能感受到樂團演奏中的熱情與投入。「從第一次排練開始，那種感覺就非常直接。我可以立刻投入其中，音樂就自然發生。」

陳以琳於2023年首次登上戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）指揮舊金山交響樂團，演出美國作曲家歐格尼克（Elizabeth Ogonek）的世界首演作品，並搭配普羅科菲夫與柴可夫斯基作品。此後兩度回歸，與樂團關係逐步加深。

樂團執行長斯派維（Matthew Spivey）表示，陳以琳從一開始就是音樂總監人選之一。「她是那種一開始就能引起注意的指揮家。從第一次合作起，我們就感覺到這位藝術家非常特別。」

陳以琳出生於香港，家中雖重視藝術，但並非音樂世家，她童年時參加合唱團，也學習鋼琴與大提琴。赴美就讀麻省史密斯學院（Smith College）後，原本廣泛探索生物、義大利語、法醫學等領域，直到一次在合唱團排練中臨時接手指揮威爾第的「安魂曲」（Requim），才確定自己的人生方向。

她後來取得密西根大學音樂碩士與博士學位，並贏得倫敦交響樂團相關的Donatella Flick指揮大賽，成為該賽事首位女性冠軍。

談及女性指揮家的處境，陳以琳表示，真正決定投入職業指揮後，才意識到這個領域的性別障礙。她說，困難往往來自外界對女性「應該做什麼」的期待。

陳以琳身高約五呎一吋，外表也比實際年齡年輕。她笑說，有些樂手初次見面時未必立刻認真看待她，「但我一說『好，我們開始』，那些竊竊私語就停了。」

在談到未來規畫時，陳以琳表示，她期待能與舊金山交響樂團及這座城市建立長期關係。她提到，自己嚮往一位指揮與一支樂團長時間共同成長的模式，例如已故指揮家湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）與舊金山交響樂團之間的關係。

「那種專注、共同願景，以及需要時間醞釀和成長的東西，是我所懷念的。」她說。

陳以琳將於6月5日至6日再度指揮舊金山交響樂團，曲目包括孟德爾頌、白遼士、華格納與德布西作品；並將於10月29日至31日回歸，指揮約翰亞當斯（John Adams）與帕特（Arvo Pärt）等作品。