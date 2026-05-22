19街周末翻新工程封街 交通廳籲改道

此前兩次周末施工已完成Sloat Boulevard至Lincoln Way之間路段重鋪。（記者王子涵╱攝影）

國殤日長周末將至，加州 交通廳（Caltrans）宣布，將於22日（周五）上午7時起至25日（周一）上午10時，對舊金山 19街展開第三輪、也是最後一個周末的封閉施工，提醒駕駛人預留更多通勤時間，並盡量改道或搭乘公共交通工具。

此次施工路段位於第19大道南北雙向、介於Sloat Boulevard與Holloway Avenue之間，總封閉時間長達75小時。施工期間，雙向各有兩條車道關閉，僅保留一條車道供公共交通、緊急車輛及當地居民通行。其中南向車道在晚間7時至隔日上午7時將進一步實施夜間交通管制。

第19大道同時也是加州1號公路的一部分，是連接舊金山西側與半島的重要交通幹道，平日車流量大。交通局表示，此次工程屬於第19大道重鋪計畫第二階段，主要將重鋪從Lincoln Way至Holloway Avenue之間所有南北向車道，並同步升級交通檢測系統。

此前兩次周末施工已完成Sloat Boulevard至Lincoln Way之間路段重鋪。本次則為整體工程最後一次大型周末封閉。官員指出，若採傳統方式連續施工，工程恐需40天，但改為分三個周末進行後，可將對公眾影響縮短至約10天。

交通局表示，施工期間第19大道沿線停車位將受限制，但周邊街道仍可停車。當局也鼓勵駕駛人改走替代路線。

由於適逢國殤日（Memorial Day）長周末，當局預料市區及灣區交通流量將明顯增加。Caltrans呼籲民眾提早規劃行程，避免尖峰時段行經施工區域，以減少塞車延誤。