義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度

具有波爾多與義大利背景的葡萄栽培教授盧卡・布里蘭特，助攻利佛摩谷打造專屬風格葡萄酒。（記者王湘涵/攝影）

近年積極尋求建立產區新定位的利佛摩谷（Livermore Valley），邀請具有波爾多與義大利 背景的葡萄栽培教授盧卡・布里蘭特（Luca Brillante）參與葡萄園管理與產區交流。他特別看好品麗珠（Cabernet Franc）在利佛摩的發展潛力，認為這個產區正逐漸建立屬於自己的葡萄酒 風格與辨識度。

布里蘭特表示，他加入利佛摩產區交流工作已兩年，過去曾在法國波爾多與勃根地工作，目前於弗雷斯諾州大研究葡萄風土、精準葡萄栽培與AI葡萄園管理。他接觸過許多葡萄酒產區，認為利佛摩有一種很特別的氣氛：這裡的人並不是單純追隨市場潮流，而是充滿熱情地希望找到最適合的方向。

布里蘭特認為利佛摩最大的優勢之一，是同時擁有多樣化的土壤與明顯的日夜溫差。當地部分葡萄園屬於礫石較多的土壤，排水性佳，葡萄藤會自然降低產量、集中風味，因此酒款通常較細緻優雅；另一部分的黏土區則較肥沃、保水力較強，釀出的酒風格會更加厚實飽滿。

他以法國波爾多為例，將這兩種風格比喻為「左岸」與「右岸」，左岸通常較有結構、細緻，右岸則較圓潤、濃郁。利佛摩同時具備這兩種條件，因此能發展出層次多元、風格差異明顯的葡萄酒，而不是只有單一風格。

除了土壤之外，氣候條件也讓他相當看好。由於山谷呈東西走向，海洋冷空氣能在夜晚進入產區，使葡萄在白天成熟的同時，夜間仍能保留天然酸度與香氣，讓酒款維持新鮮感與平衡。

布里蘭特特別點名品麗珠，是利佛摩的官方「代表性葡萄品種」（Signature Grape Variety）。他指出，品麗珠是波爾多重要的葡萄品種，包括白馬酒莊（Cheval Blanc）等波爾多名莊，都以它為重要品種；相較於加州多數產區主打的赤霞珠（Cabernet Sauvignon），品麗珠成熟較早，更適合當地的氣候條件，也較能穩定展現品質。

他認為品麗珠帶有清新、草本與些微鹹鮮感的特色，比起濃厚飽滿的風格，更能呈現一種自然、不過度修飾的個性，而這也正好呼應利佛摩想建立的產區身份—更具實驗性、強調土地與風味，而非追求單一商業化模板。

在灣區快速城市化的環境下，利佛摩至今仍保有大片葡萄園與農業文化，像一座被城市包圍的「農業島嶼」。布里蘭特認為，這種在都市擴張之中依然努力維持農業與土地文化的狀態，正是一種「農業韌性（Agricultural Resilience）」的展現。

「這裡的人熱愛葡萄酒，也熱愛這個地方。」他表示，兩年來認識許多背景截然不同的釀酒師與葡萄農，有些人原本在科技業工作、有人同時是音樂家、也有不少家族已在當地耕作數代。這些不同背景的人，也共同塑造了利佛摩獨特的產區文化。

利佛摩當地葡萄藤近期接近結果期，品麗珠被看好成為產區代表品種之一。（記者王湘涵/攝影）

布里蘭特喜歡在葡萄園工作，認識利佛摩許多背景截然不同的釀酒師與葡萄農。（記者王湘涵/攝影）