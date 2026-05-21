利佛摩年度代表酒款揭曉 最佳紅白酒展現產區新特色

California Signature Wine Awards公布評選結果，利佛摩谷代表酒款亦同步出爐。（California Signature Wine Awards官網）

California Signature Wine Awards公布，利佛摩谷「Uncorked!」活動中年度代表酒款為：「最佳白酒」由Darcie Kent Estate Winery的2025 Hazel′s Block Albariño奪得，「最佳紅酒」由 Wood Family Vineyards的2023 GSM Red Blend獲選。此外，這款GSM也同時拿下California Signature Wine Awards「全場最佳紅混釀葡萄酒」大獎，成為今年利佛摩谷表現亮眼的代表酒款之一。

California Signature Wine Awards為今年新整合的評酒平台，結合阿拉米達縣博覽會葡萄酒比賽與利佛摩谷葡萄酒社區原有評酒資源，吸引來自利佛摩谷、納巴谷、蘇諾瑪谷、洛迪、帕索羅布爾斯等多個加州 產區酒莊參與。邀集相關領域專業評審，依紅酒、白酒、混釀與粉紅酒等不同類別進行盲飲評選，頒發全場最佳（Best of Show）、雙金牌（Double Gold）與金牌（Gold Medal）等獎項。

利佛摩谷葡萄酒社區的行銷經理歐利維（Jenny O’Leary）表示，今年「Uncorked!」活動年度代表酒款中，Darcie Kent Estate Winery獲選「最佳白酒」（Best White），Wood Family Vineyards則獲選「最佳紅酒」（Best Red）。

其中獲選最佳白酒的Albariño，原為西班牙代表性白葡萄品種，以高酸度與清爽果香聞名；而最佳紅酒的GSM Blend，則為格納希（Grenache）、希哈（Syrah）與慕合懷特（Mourvèdre）的 隆河風格（Rhône-style）混釀。兩款酒皆不同於納巴谷常見的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）路線，也反映利佛摩谷近年除傳統波爾多風格紅酒外，逐漸發展出更多元且具產區特色的酒款方向。

利佛摩谷葡萄酒農協會主席Wai-Ken Wong表示，今年評選工作亦邀請華人專業人士廖若庭參與，也讓評酒活動展現更多元的專業觀點與國際化特色，進一步連結灣區華人社群與在地葡萄酒產業交流。

本次California Signature Wine Awards的得獎酒款，後續將於6月27日的阿拉米達縣博覽會葡萄酒節活動中亮相，並且開放民眾品飲，持續推廣利佛摩谷酒鄉特色與加州葡萄酒文化。