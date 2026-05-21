我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

利佛摩年度代表酒款揭曉 最佳紅白酒展現產區新特色

記者王湘涵／利佛摩報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
California Signature Wine Awards公布評選結果，利...
California Signature Wine Awards公布評選結果，利佛摩谷代表酒款亦同步出爐。（California Signature Wine Awards官網）

California Signature Wine Awards公布，利佛摩谷「Uncorked!」活動中年度代表酒款為：「最佳白酒」由Darcie Kent Estate Winery的2025 Hazel′s Block Albariño奪得，「最佳紅酒」由 Wood Family Vineyards的2023 GSM Red Blend獲選。此外，這款GSM也同時拿下California Signature Wine Awards「全場最佳紅混釀葡萄酒」大獎，成為今年利佛摩谷表現亮眼的代表酒款之一。

California Signature Wine Awards為今年新整合的評酒平台，結合阿拉米達縣博覽會葡萄酒比賽與利佛摩谷葡萄酒社區原有評酒資源，吸引來自利佛摩谷、納巴谷、蘇諾瑪谷、洛迪、帕索羅布爾斯等多個加州產區酒莊參與。邀集相關領域專業評審，依紅酒、白酒、混釀與粉紅酒等不同類別進行盲飲評選，頒發全場最佳（Best of Show）、雙金牌（Double Gold）與金牌（Gold Medal）等獎項。

利佛摩谷葡萄酒社區的行銷經理歐利維（Jenny O’Leary）表示，今年「Uncorked!」活動年度代表酒款中，Darcie Kent Estate Winery獲選「最佳白酒」（Best White），Wood Family Vineyards則獲選「最佳紅酒」（Best Red）。

其中獲選最佳白酒的Albariño，原為西班牙代表性白葡萄品種，以高酸度與清爽果香聞名；而最佳紅酒的GSM Blend，則為格納希（Grenache）、希哈（Syrah）與慕合懷特（Mourvèdre）的 隆河風格（Rhône-style）混釀。兩款酒皆不同於納巴谷常見的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）路線，也反映利佛摩谷近年除傳統波爾多風格紅酒外，逐漸發展出更多元且具產區特色的酒款方向。

利佛摩谷葡萄酒農協會主席Wai-Ken Wong表示，今年評選工作亦邀請華人專業人士廖若庭參與，也讓評酒活動展現更多元的專業觀點與國際化特色，進一步連結灣區華人社群與在地葡萄酒產業交流。

本次California Signature Wine Awards的得獎酒款，後續將於6月27日的阿拉米達縣博覽會葡萄酒節活動中亮相，並且開放民眾品飲，持續推廣利佛摩谷酒鄉特色與加州葡萄酒文化。

加州

上一則

義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度

下一則

史丹福購物中心 Ralph's咖啡首次進駐

延伸閱讀

早於納巴 利佛摩再推酒鄉形象 整月活動串聯市中心

早於納巴 利佛摩再推酒鄉形象 整月活動串聯市中心
交流美中紅酒文化 寧夏葡萄酒訪團訪納巴

交流美中紅酒文化 寧夏葡萄酒訪團訪納巴
六月美食節接力登場 西瓜節、啤酒節、美食美酒節 活力一夏

六月美食節接力登場 西瓜節、啤酒節、美食美酒節 活力一夏
全美最佳小型濱海城鎮 庇斯摩海灘奪冠

全美最佳小型濱海城鎮 庇斯摩海灘奪冠
舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨