Cybertruck高速路自動駕駛 司機疑睡著

儘管Tesla車輛擁有先進駕駛技術，但公司指導方針明確指出，駕駛在車輛行駛時必須維持專注，並隨時準備接管控制車輛。(取自Tesla官網)

一名Cybertruck駕駛人上周末在繁忙灣區 高速公路上，被拍攝到疑似以自動駕駛模式行駛時，竟在駕駛座上睡著。

「紐約郵報」報導，根據這段發送給KRON4電視台的影片顯示，這名駕駛約於16日（周六）下午4時，在馬連縣101號高速公路上、駕駛這輛未來感十足的皮卡車時，在車內打瞌睡。

這段令人震驚的影片，只是近期一系列Tesla 駕駛在灣區道路上、疑似打瞌睡事件中的最新一起。先前也曾出現過類似的錄影畫面，包括KRON4電視台發布一段影片，駕駛在4號高速公路上睡著的內容。

儘管Tesla車輛擁有先進駕駛技術，但公司指導方針明確指出，駕駛在車輛行駛時，必須維持專注，並隨時準備接管控制車輛。

加州公路巡邏(CHP)則警告，即使在配備自動駕駛或自動輔助駕駛功能的車輛中，在駕駛座上睡覺，也違反州法律。

加州公路巡邏隊表示，無論車輛擁有何種特殊功能，例如自動輔助駕駛或完全自動駕駛功能，駕駛仍對其駕駛的車輛負有責任。若駕駛在駕駛車輛時睡著，就是違反加州的基本限速法(basic speed law)。在駕駛時睡著，無論車速多快，對駕駛與操作車輛都不安全。

這段影片發布之際，正值Tesla的自動駕駛能力，因自動駕駛汽車技術的安全性問題而持續受到審查。