我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

Cybertruck高速路自動駕駛 司機疑睡著

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管Tesla車輛擁有先進駕駛技術，但公司指導方針明確指出，駕駛在車輛行駛時必須...
儘管Tesla車輛擁有先進駕駛技術，但公司指導方針明確指出，駕駛在車輛行駛時必須維持專注，並隨時準備接管控制車輛。(取自Tesla官網)

一名Cybertruck駕駛人上周末在繁忙灣區高速公路上，被拍攝到疑似以自動駕駛模式行駛時，竟在駕駛座上睡著。

「紐約郵報」報導，根據這段發送給KRON4電視台的影片顯示，這名駕駛約於16日（周六）下午4時，在馬連縣101號高速公路上、駕駛這輛未來感十足的皮卡車時，在車內打瞌睡。

這段令人震驚的影片，只是近期一系列Tesla駕駛在灣區道路上、疑似打瞌睡事件中的最新一起。先前也曾出現過類似的錄影畫面，包括KRON4電視台發布一段影片，駕駛在4號高速公路上睡著的內容。

儘管Tesla車輛擁有先進駕駛技術，但公司指導方針明確指出，駕駛在車輛行駛時，必須維持專注，並隨時準備接管控制車輛。

加州公路巡邏(CHP)則警告，即使在配備自動駕駛或自動輔助駕駛功能的車輛中，在駕駛座上睡覺，也違反州法律。

加州公路巡邏隊表示，無論車輛擁有何種特殊功能，例如自動輔助駕駛或完全自動駕駛功能，駕駛仍對其駕駛的車輛負有責任。若駕駛在駕駛車輛時睡著，就是違反加州的基本限速法(basic speed law)。在駕駛時睡著，無論車速多快，對駕駛與操作車輛都不安全。

這段影片發布之際，正值Tesla的自動駕駛能力，因自動駕駛汽車技術的安全性問題而持續受到審查。

Tesla 灣區

上一則

金山華埠有人反對D提案 憂衝擊商家、長者生活

下一則

金山房租飆 94107郵區暴漲26% 中位租金達5556元

延伸閱讀

開啟輔助駕駛在高速路化妝 溫州女：「它比我開得好」

開啟輔助駕駛在高速路化妝 溫州女：「它比我開得好」
車被沖進溪流 Waymo召回3800輛更新軟體

車被沖進溪流 Waymo召回3800輛更新軟體
江蘇男駕駛昏迷踩到油門追尾 前車佛心女「死死抵住」

江蘇男駕駛昏迷踩到油門追尾 前車佛心女「死死抵住」
特斯拉全自動輔助駕駛將登陸？北上廣深急招智駕測試技師

特斯拉全自動輔助駕駛將登陸？北上廣深急招智駕測試技師
中國低價電動車繞道來美 國會將提案防堵

中國低價電動車繞道來美 國會將提案防堵

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨