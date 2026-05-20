「住學校旁孩子卻進不去」 華人家長焦慮學區分配

王兆倫（右）組織教委成員在舊金山西區舉辦教育座談。（受訪者供圖）

「住在學校旁邊，孩子卻不一定讀得到。」這是許多舊金山 家長長年的共同焦慮。舊金山第四區市議員王兆倫（Alan Wong）19日聯合西區家庭民主黨俱樂部（Westside Family Democratic Club）舉辦教育社區座談會，邀請舊金山聯合學區 （SFUSD）教育委員會副主席海靈（Jaime Huling）與教育委員古普塔（Parag Gupta）到場，直接與家長對話。

這場座談吸引不少西區家庭參加，討論主題幾乎都是華人 家長最在意的問題，包括學區分配、鄰里學校、中文與雙語沉浸教育、公校品質，以及孩子未來升學競爭力等。

王兆倫指出，第四區有大量公校家庭，很多家長多年來一直認為，舊金山的學生分配制度太複雜、太不穩定。即使搬到學校附近，也不代表孩子一定能進那間學校，讓家長缺乏安全感與規畫感。

現場不少家長特別關心中文與雙語沉浸課程。有家長認為，在舊金山這樣的國際城市，孩子會中文不只是文化傳承，未來在工作上也是優勢。不過教育官員坦言，目前全加州都面臨雙語教師不足問題，也影響相關課程擴展。

教育委員會副主席海靈表示，現在很多家庭對公校缺乏信心，因此教育局需要花更多時間與家長溝通，重新建立信任。她認為，這類面對面交流有助教育局了解家庭真正需求。

身兼SFUSD家長的教育委員古普塔則表示，家長其實非常願意支持公校，但前提是學校制度與教育品質要讓家庭看得到方向與希望。