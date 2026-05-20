我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

標榜徹底透明著稱 服裝零售Everlane傳被Shein收購

在家享受餐廳級牛排 大廚透露7要訣

標榜徹底透明著稱 服裝零售Everlane傳被中國Shein收購

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Everlane被Shein收購，該高端時尚品牌落入與其理念截然相反者的手中。（...
Everlane被Shein收購，該高端時尚品牌落入與其理念截然相反者的手中。（路透）

據「舊金山標準」（San Francisco Standards）報導，以極簡主義基礎款、可持續理念和「徹底透明」（radical transparency）著稱的服裝零售商Everlane，已被併入一家在品牌定位上與其截然相反的公司。中國最知名的超快時尚平台之一希音（Shein），正收購這家總部位於舊金山的直銷品牌。

此次交易對Everlane的估值約為1億美元，較電商熱潮巔峰時期的估值大幅折價，且已於上周末獲得Everlane董事會的批准。

Michael Preysman和Jesse Farmer於2010年共同創立Everlane，並承諾在公布零售價的同時，同步披露服裝的單件成本。該公司最初在追求道德消費和簡約美學的城市千禧一代（millennials）中贏得了追隨者。但Everlane註冊為商標的「徹底透明」一詞，最終卻難以兌現。監督機構指責該公司對供應鏈和原材料來源避重就輕，涉嫌「綠色洗白」（greenwashing）。

在疫情期間居家辦公的背景下，Everlane銷售額大幅下滑。2020年，在零售和客戶支持部門員工試圖組建工會後，公司解雇了數百名員工。前員工指責公司存在系統性種族歧視。隨著利率上升、風險投資資金枯竭，Everlane背負了9000萬美元的債務。

Shein此次收購實為私募股權公司L Catterton主導的債務驅動型退出，該公司在持有Everlane多數股權的同時，也承接了約9000萬美元的負債。

對Everlane忠粉而言，此次出售違背了其對該品牌所代表的一切信念。Everlane的顧客被描述為追求品質與消費意義的人群，這與Shein的客戶群形成鮮明對比，後者購買的是大量廉價服裝，穿一次就扔，最終都會流向舊貨店。人們在Shein購物時追求的是快消，而在Everlane購物時，通常是想買些能長久珍藏的東西。

此次收購正值Shein面臨重大法律和監管挑戰之際，包括今年2月德州檢察長提起的訴訟，指控該公司銷售含有有毒化學物質的服裝，並將美國消費者的個人數據傳輸給中國政府。此外，Shein去年7月還支付了70萬美元，以和解納巴縣提起，並獲得舊金山、洛杉磯及蘇諾瑪縣支持的一起消費者保護訴訟。

「消費者理應期待，當他們在網上購買商品時，這些商品能準時發貨，或者至少會被告知延遲情況並有權申請退款，」舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）當時說，「當企業在發送延遲通知方面不遵守加州法律時，本辦公室將毫不猶豫地採取行動。」

Everlane被Shein收購，該高端時尚品牌落入與其理念截然相反者的手中。（...
Everlane被Shein收購，該高端時尚品牌落入與其理念截然相反者的手中。（美聯社）

Shein 舊金山 零售商

上一則

華埠連環扒竊案 金山警透過自動車牌辨識、無人機追蹤逮3嫌

延伸閱讀

傳Shein砸1億元 收購美國服裝零售商Everlane

傳Shein砸1億元 收購美國服裝零售商Everlane
Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨空蕩畫面引熱議

Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨空蕩畫面引熱議
122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

中國製電視 被控收集美國用戶觀看資訊

中國製電視 被控收集美國用戶觀看資訊
灣區慈善家、Gap共同創辦人費雪辭世 享壽94歲

灣區慈善家、Gap共同創辦人費雪辭世 享壽94歲

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子