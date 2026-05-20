舊金山灣新渡輪命名 Sea-Wolf最高票

一艘行駛於舊金山灣的渡輪。背景為知名的「惡魔島」。（路透社）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）的讀者投出了超過2萬6000票，為舊金山灣（San Francisco Bay）的五艘新渡輪命名，從1500個提名中篩選出了27個最終候選名稱。

最終選定的是當地的標誌性元素。舊金山灣即將迎來三艘以傑克·倫敦（Jack London）的著作、羅賓威廉斯（Robin Williams）的電影以及在二戰中立下汗馬功勞的女性為靈感命名的渡輪。

該機構董事會於上周四召開會議，一致通過了「舊金山紀事報」渡輪命名投票 的獲勝方案。目前正在華盛頓州 建造、計劃於2027年和2028年交付的下一批五艘渡輪將分別命名為：Sea-Wolf、Rosie、Farallon、Say Hey和Doubtfire。這些渡輪將成為全美首批高速、純電動、零排放的渡輪。

「這些名字體現了我們地區歷史與文化的精髓，」負責管理舊金山灣渡輪的水上緊急運輸管理局執行董事墨菲（Seamus Murphy）說，「我們迫不及待想看到它們被塗裝在新船隊船身之上。」

讀者們提出了許多別出心裁的提名，包括Carbon-Free Willy、Boat Milk Latte和Ghost Ride the Ship。Hella、Hyphy和Frisco等名字曾進入最終投票名單，但選民們最終選擇了那些富有深意的名字，這些名字與本地區的文化人物有著「懂的人自然懂」（if-you-know-you-know）的微妙聯繫。

Sea-Wolf（海狼）迅速躍居榜首並穩居首位，以1843票獲得最多支持，因其取自傑克倫敦1904年出版的小說，該書開篇即發生在舊金山渡輪上。該船將作為首艘新渡輪投入運營，這艘可容納150名乘客的船隻將於2027年抵達，服務於金銀島（Treasure Island）和米慎灣（Mission Bay）。

Rosie以1648票位居第二，其名稱源自Rosie the Riveter這一象徵女性力量的標誌，旨在致敬二戰期間在船廠和工廠工作的女性。Farallon則致敬舊金山近海的Farallon群島，以1521票位列第三。

舊金山灣渡輪公司對新船命名有兩條鐵律：不得以企業或個人命名。但讀者們找到了漏洞。Doubtfire源自1993年電影「Mrs. Doubtfire」，這是當地喜劇演員威廉斯在舊金山拍攝的最受歡迎的電影。而棒球巨星梅斯（Willie Mays）的綽號是the Say Hey Kid，這一綽號可追溯至他在紐約巨人隊（Giants）效力時期。

Rosie和Doubtfire將是可容納400名乘客的渡輪；前者將於2028年率先投入運營，服務阿拉米達水上飛機碼頭（Alameda Seaplane）。Sea Wolf，Farallon和Say Hey將各載150名乘客，計劃在舊金山運營短途航線。

「Terrapin」位列第六，其後依次是「Poppy」、「Dahlia」、「Cormorant」、「Sourdough」和「Cioppino」。

最先提名這五個名字的「紀事報」讀者將獲得為期一年的舊金山灣渡輪免費乘船券，並受邀參加渡輪的命名儀式。獲獎者將很快收到通知以領取獎品。