BTS灣區遊覽行程曝光 爆吃披薩、暢遊大美洲樂園

韓國天團BTS在史丹福大學體育場演唱會間隙，抽空遊覽了灣區，曾造訪人氣披薩店Vesta、加州大美洲樂園等地。（Stanford Athletics臉書）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，韓國男團BTS在史丹福體育場（Stanford Stadium）連場售罄的演唱會間隙，抽空遊覽了灣區 ，其中一家當地店鋪尤其贏得了他們的青睞。

上周一（5月11日），這支韓流男團造訪了位於紅木的披薩店「Vesta」。以熱愛披薩著稱的成員V，隨後在BTS的首場演唱會上盛讚了這家餐廳。

「下次我們來史丹福的時候，一定要吃那美味的披薩」，他在周六（5月16日）對觀眾說，儘管他並未具體點名這家餐廳。「我覺得史丹福的披薩是最好的。」

Vesta的聯合老闆博羅內（Peter Borrone）告訴紀事報，雖然BTS從未明確指出這家餐廳，但機靈的ARMY粉絲們認出他們說的是他的餐廳，並給他發了消息。

「他們能這樣敞開心扉真是太不可思議了，」他說，「他們進來後非常喜歡……這完全是意料之外。」

博羅內14年前與妻子考特尼（Courtney）共同創辦了Vesta，他表示，該組合帶著安保團隊前來，並將SUV停在了街上，然後坐在餐廳私密性更強的後廳用餐。

「他們真的非常喜歡這裡的食物」，Vesta員工路瓦爾比維亞（Luis Valbivia）說，他在周一BTS到訪時正在值班。他說他們點了好幾份披薩，其中包括三份Vesta招牌的「Sausage & Honey pie」。

過去一周，Vesta並非BTS造訪的唯一當地熱門場所。上周早些時候，粉絲們在聖荷西的Hub Pickleball Club發現了BTS的身影。社交媒體上分享的數張照片和視頻顯示，成員們身著籃球短褲、棒球帽和連帽衫，以休閒裝扮相互對戰。

隨後在周六，Jin在Instagram上發布了一張自己在加州大美洲樂園（California′s Great America）享用churro和pretzel的照片，還有多張他在遊樂園標誌性的雙層「Carousel Columbia」旁的長椅上，以及幾座過山車前的照片。

由Jung Kook、V、Jimin、Suga、RM、Jin和J-Hope組成的BTS正處於大規模全球回歸巡演之中，這是他們自2022年以來首次全面回歸演出。這支七人組合在史丹福大學（Stanford University）的一系列演出，是他們自2018年「Love Yourself」巡演在屋崙停留以來，首次在舊金山灣區舉辦演出。

巡演接下來將移師拉斯維加斯，並陸續造訪日本、歐洲、英國、拉丁美洲及澳洲。