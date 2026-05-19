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BTS歌舞炸裂史丹福體育場 克服提早1小時開唱尷尬

編譯組／綜合報導
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韓國流行音樂團體「BTS」在史丹福體育場演唱會，愈夜愈精采。(Stanford ...
韓國流行音樂團體「BTS」在史丹福體育場演唱會，愈夜愈精采。(Stanford Athletics臉書)

南韓流行音樂團體「BTS」16日在史丹福體育場演唱會首秀上，對擠滿這座露天場館約5萬名粉絲說，陽光太強，所以在舞台表演時可能會有點尷尬，需要你們的熱情。

舊金山紀事報報導，為了遵守史丹福露天場館嚴格的晚上10時宵禁規定，周六演唱會在晚間7時準時開始，比其他巡演場次提早一小時。陽光刺眼，讓創意團隊的燈光效果未能發揮預期效果，直到演出開始一個多小時後，粉絲們揮舞數千根螢光棒、才得以照亮整個體育場。

七人男團BTS自2013年出道以來，一直積極建立與粉絲之間緊密聯繫。在史丹福體育場三晚演出的首日，充分展現與歌迷間互動。 BTS團員包括RM、Jin、Jimin、Suga、J-Hope、V與Jung Kook，為他們忠實粉絲群精心準備精采演出，幾乎全部曲目都來自他們新專輯「阿里郎」(Arirang)，其中穿插多首熱門金曲與驚喜。

BTS的2026年表演，與2018年在屋崙體育館演出，截然不同。他們選擇一種能與粉絲彼此有更多互動的演出形式。寬大圓形舞台，以及延伸至體育場四角的升降平台，可以互相調侃、說笑，同時也能帶動現場氣氛。

當晚，他們標誌性的同步、嚴謹而又充滿情感的舞蹈，美好卻又令人回味。當BTS在「2.0」、「Swim」、「Dynamite」及「Mic Drop」等歌曲展現完整編舞，體育場內能量瞬間被點燃。

同時，更自由的舞蹈編排，也讓主唱們更加突出。Jin、Jung Kook、Jimin與V得以盡情釋放自我，不必過於在意是否步調一致。

作為南韓主要軟實力代表，BTS在整場演出以各種方式，無論是含蓄或直接，都展現對韓國文化的尊重和傳承。他們身著與品牌「Songzio」合作訂製黑色皮質「抒情盔甲」(lyrical armor)服裝出場，重新詮釋韓國傳統服飾。在勁爆饒舌歌曲「Body to Body」，融入韓國傳統民謠「阿里郎」，現場多元文化、不同年齡層粉絲群，以韓語齊聲高唱。在演唱「2.0」時，伴舞揮舞著印有韓國五方色(紅、白、藍、黃)布條在舞台上環繞。

演出最後，BTS成員們併肩坐在旋轉舞台中央，在涼爽夜風中演唱「Arirang」、「Please」、「Into the Sun」等多首輕鬆歌曲。體育場被溫暖燈光籠罩，螢光棒搖曳，彩帶與響炮齊放。

BTS在5月16、17日連唱兩天後，今（19）日將在史丹福體育場推出在灣區的第三場演唱會。

BTS 宵禁 南韓

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