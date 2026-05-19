Diana Ming Chan雙語社工獎學金 開放申請

Diana Ming Chan雙語社工獎學金旨在紀念已故華裔社工張陳維明，她是舊金山華埠最早期的粵語雙語社工之一，也是灣區學校社工制度的重要推動者。(主辦方提供)

美國社工協會加州分會（NASW-CA）、亞太裔社會工作委員會（APISWC）現正接受「2026 Diana Ming Chan雙語社工獎學金」申請，鼓勵灣區 亞太裔雙語社工學生投入多元文化與社區服務工作。

該獎學金旨在紀念已故華裔社工張陳維明（Diana Ming Chan）。她是舊金山華埠 最早期的粵語雙語社工之一，也是灣區學校社工制度的重要推動者。張陳維明1929年出生於舊金山，幼年成長歷程艱困，18個月大時母親去世，曾被送往孤兒院，之後由父親撫養長大。她童年時期長期接觸社會底層環境，也因此更加關注弱勢族群與移民社區需求。

張陳維明在求學過程中逐漸投入社會服務工作，年輕時曾在舊金山東華醫院實驗室工作，並於大學期間赴紐約參與低收入學生服務。她日後成為舊金山首位粵語雙語社工，長年倡議雙語社工的重要性，並積極推動學校增設社工職位。主辦方表示，她也因以「餃子外交」聞名，經常邀請政界人士到家中，一邊包餃子、一邊討論校園社工與社區服務政策。

獎學金預計最多頒發三個名額，每人金額500至1000美元，得獎者將於2026年10月舉行的NASW-CA年度大會接受表揚。

申請資格包括：2026年秋季學期進入最後一年課程的社工系學士（BSW）或碩士（MSW）學生；具備亞洲語言或太平洋島嶼語言雙語能力；並就讀於聖荷西州立大學（SJSU）、東灣州立大學（CSU East Bay）、舊金山州立大學(SFSU)、柏克萊加大（UC Berkeley）、巴洛阿圖大學（Palo Alto University） 或Samuel Merritt University。

申請文件須包括個人履歷與聯絡方式、一封推薦信、最新正式成績單，以及兩篇各不超過500字的短文，內容包括實習期間面對種族歧視或微歧視（microaggression）的經驗，以及對第一代多語亞太裔社工學生的建議。

所有申請文件須於2026年6月1日下午5時前，以電子方式提交至[email protected]，結果預計於8月2日公布。