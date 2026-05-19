我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

Diana Ming Chan雙語社工獎學金 開放申請

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Diana Ming Chan雙語社工獎學金旨在紀念已故華裔社工張陳維明，她是舊...
Diana Ming Chan雙語社工獎學金旨在紀念已故華裔社工張陳維明，她是舊金山華埠最早期的粵語雙語社工之一，也是灣區學校社工制度的重要推動者。(主辦方提供)

美國社工協會加州分會（NASW-CA）、亞太裔社會工作委員會（APISWC）現正接受「2026 Diana Ming Chan雙語社工獎學金」申請，鼓勵灣區亞太裔雙語社工學生投入多元文化與社區服務工作。

該獎學金旨在紀念已故華裔社工張陳維明（Diana Ming Chan）。她是舊金山華埠最早期的粵語雙語社工之一，也是灣區學校社工制度的重要推動者。張陳維明1929年出生於舊金山，幼年成長歷程艱困，18個月大時母親去世，曾被送往孤兒院，之後由父親撫養長大。她童年時期長期接觸社會底層環境，也因此更加關注弱勢族群與移民社區需求。

張陳維明在求學過程中逐漸投入社會服務工作，年輕時曾在舊金山東華醫院實驗室工作，並於大學期間赴紐約參與低收入學生服務。她日後成為舊金山首位粵語雙語社工，長年倡議雙語社工的重要性，並積極推動學校增設社工職位。主辦方表示，她也因以「餃子外交」聞名，經常邀請政界人士到家中，一邊包餃子、一邊討論校園社工與社區服務政策。

獎學金預計最多頒發三個名額，每人金額500至1000美元，得獎者將於2026年10月舉行的NASW-CA年度大會接受表揚。

申請資格包括：2026年秋季學期進入最後一年課程的社工系學士（BSW）或碩士（MSW）學生；具備亞洲語言或太平洋島嶼語言雙語能力；並就讀於聖荷西州立大學（SJSU）、東灣州立大學（CSU East Bay）、舊金山州立大學(SFSU)、柏克萊加大（UC Berkeley）、巴洛阿圖大學（Palo Alto University） 或Samuel Merritt University。

申請文件須包括個人履歷與聯絡方式、一封推薦信、最新正式成績單，以及兩篇各不超過500字的短文，內容包括實習期間面對種族歧視或微歧視（microaggression）的經驗，以及對第一代多語亞太裔社工學生的建議。

所有申請文件須於2026年6月1日下午5時前，以電子方式提交至[email protected]，結果預計於8月2日公布。

舊金山 灣區 華埠

上一則

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

下一則

聖克拉拉縣地檢長重審史大破壞案 遭法官取消資格

延伸閱讀

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會
華裔婦女協進會聯歡 表揚模範母親

華裔婦女協進會聯歡 表揚模範母親
吳納森 踏出收容所投入教育

吳納森 踏出收容所投入教育
皇后社區學院晚宴 表彰長期支持夥伴

皇后社區學院晚宴 表彰長期支持夥伴

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長