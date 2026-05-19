PG&E預防性停電 影響北加3萬人

截至18日上午9時15分，北加仍有超過3萬戶PG&E用戶停電。（記者王子涵╱攝影）

受到乾燥強風天氣影響，太平洋瓦電公司（PG&E）為降低野火風險，在北加州 多地實施公共安全停電（PSPS）。截至18日上午9時15分，仍有超過3萬戶用戶停電。

PG&E停電中心資料顯示，目前共有3萬939戶用戶受到633起停電影響，其中包括預防性公共安全停電以及其他突發停電。相較17日下午約4萬6664戶受影響，停電規模已有所下降。

PG&E表示，由於強風與乾燥氣候持續，包括阿拉米達市、康曲柯士達縣、佛萊斯諾縣、納巴縣、聖比尼度縣、聖荷昆縣、蘇拉諾縣、蘇諾瑪縣、史丹斯勞縣、特哈瑪縣與宇洛縣等15個縣部分地區，18日仍維持公共安全停電措施。

灣區方面，17日蘇拉諾縣、納巴縣、馬連縣、蘇諾瑪縣與聖塔克魯茲縣均出現大規模停電。

PG&E氣象團隊表示，強風於17日晚間達到高峰，18日白天將逐漸減弱，但中谷（Central Valley）、北內華達山麓及灣區高海拔地區，18日上午仍可能出現時速30至40哩陣風。

國家氣象局（National Weather Service）表示，低濕度與強陣風將使灣區內陸與中加州沿岸地區的高火險天氣持續至18日。聖他克魯茲山區、北灣內陸山區、東聖他克拉拉丘陵與東灣丘陵地區的強風警報持續至18日上午11時。

氣象局預測，北風至東北風時速約15至30哩，局部山脊、山口地區陣風可達50至60哩，恐導致行車困難、樹枝倒塌及更多停電。

沙加緬度谷地（Sacramento Valley）與三角洲（Delta）地區的紅旗警報則持續至18日晚間8時。氣象局指出，強勁北風與極低濕度正造成危險火災天氣條件，尤其是5號州際公路沿線及以西地區。

PG&E呼籲民眾持續查詢停電地圖，確認個別地址最新狀況，並提醒即使所在縣市發布停電警告，也不代表所有住戶都會停電。