柏克萊百年迷人商業街Solano Avenue 或迎巨變

柏克萊與鄰近的阿拉莫居民經常聚集參加社區活動，例如「Solano Avenue Stroll」活動，還有音樂、手工藝品和美食攤位。(Solano Avenue Association and Stroll臉書)

在柏克萊 ，周日下午可沿著Solano Avenue漫步，途中可能順道去Andronico’s 社區市場買些雜貨。自1974年以來，柏克萊與鄰近的阿拉莫(Albany)居民經常聚集參加社區活動，例如「Solano Avenue Stroll」活動，還有音樂、手工藝品和美食攤位。自1900年代初期以來，這個商業區的許多一兩層建築外觀，基本上保持不變。

但是，這個迷人的Solano Avenue街區以及市內另外兩個類似的低層商業街區，可能即將迎來巨變。「SFGATE」報導，柏克萊規畫委員會日前以六比二投票 結果、通過一項計畫，擬將Upper Solano區、North Shattuck區(柏克萊市中心北部)與Elmwood區(柏克萊加大 學南區)的部分區域重新規畫，以增加這些富裕地區的住房供應。計畫將把建築高度限制從兩層提高到七層，並可能在這些街區新增約1700間住房。市議會對提升建築高度，擁有最終決定權。

這項潛在的改造計畫，最初在州府強制執行2023至2031年城市住房規畫、以更大規模形式提出。但對於居民和當地商業主來說，難以接受。在6日會議上，由於發言人數太多，委員會將公眾發言時間限制為每人一分鐘，引發激烈爭吵。

一群居民行動除抗議外，開始更進一步動作。 2025年11月，他們成立一個名為「拯救柏克萊商店」(Save Berkeley Shops)非營利組織，旨在阻止這些開發案。今年3月，又成立一個政治組織籌款。文件顯示，截至4月30日，已籌集近7萬6000美元，將用在發起公投、推翻任何提高該地區建築高度的法令。

組織主席西門(Donald Simon)表示，市議會似乎有意識形態上的特權，基本上要把柏克萊變成曼哈頓，根本不關心這些柏克萊居民支持的社區商家店主們。必須在投票箱前、展開對抗。

居民擔心，所在的區域會重走柏克萊市中心的路，那裡由於建築成本高與高利率，許多開發項目被迫停工，導致大量商店空置。根據州府密度獎勵政策，理論上這些建築可以蓋得更高。

根據市府文件，「拯救柏克萊商店」組織需在任何地方性法令通過後的30天內，收集超過5000名柏克萊選民的簽名，才能將該提案提交公投。

柏克萊市長石井(Adena Ishii)承認，改變確實非常困難。

她指出，這些街區多年來一直維持原樣。考慮提高街區建築高度，是因為要兼顧公平。因為在全市範圍內，已經提高其他街區高度，尤其是在南部和西部地區，所以那些住房數量沒有增加的街區，也必須兼顧。然而，當地商業與店家，對柏克萊的文化和居民來說非常重要，所以市府也盡力保護商店。