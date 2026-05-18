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99歲指揮家布隆斯泰特重返舊金山交響樂團 演出中不適

記者王子涵／舊金山報導
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布隆斯泰特身體逐漸向右傾斜，幾乎從無扶手的鋼琴椅滑落。工作人員隨即衝上舞台，抬來...
布隆斯泰特身體逐漸向右傾斜，幾乎從無扶手的鋼琴椅滑落。工作人員隨即衝上舞台，抬來一張扶手椅，將他扶起並重新安置。過程中，他一度痛苦喊叫，讓現場氣氛相當緊張。（舊金山交響樂團提供）

即將於今年7月迎來99歲生日的瑞典指揮大師布隆斯泰特（Herbert Blomstedt），16日晚重返舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）演出時，因身體狀況不穩，在演出途中一度幾乎從座位滑落，讓現場觀眾驚呼緊張，也為這場原本充滿致敬意味的音樂會蒙上一層沉重氣氛。

布隆斯泰特曾於1985年至1995年間擔任舊金山交響樂團音樂總監，目前為樂團榮譽指揮。根據舊金山紀事報報導，他日前在歐洲與美國連續指揮演出後，抵達舊金山時已顯疲態。交響樂團發言人洛特（Taryn Lott）表示，基於謹慎考量，布隆斯泰特一度住院觀察。

不過，他仍堅持完成馬勒（Gustav Mahler）第九號交響曲最後一次彩排。此前數場排練則由前聖路易交響樂團音樂總監羅伯森（David Robertson）代為主持，並隨時準備於正式演出中接替指揮工作。

當晚在戴維斯音樂廳（Davies Symphony Hall），布隆斯泰特登台時，全場觀眾起立鼓掌致意。為迎接這位深受舊金山樂迷愛戴的老指揮家，觀眾特別盛裝出席，交響樂團成員也罕見穿上燕尾服與正式晚禮服演出。

然而，布隆斯泰特當晚由輪椅送上舞台，並在工作人員與隨行助理攙扶下，緩慢坐上指揮台上的鋼琴椅。他全程未使用指揮棒，動作幅度明顯較小。隨著演出進行，他的身體控制狀況逐漸惡化。

報導指出，演奏過程中，樂團成員除專注於指揮外，也明顯更加彼此觀察配合。首席小提琴巴蘭契克（Alexander Barantschik）在獨奏段落表現沉穩而富張力，肢體動作也比平時更明顯，似乎協助維持樂團節奏。

儘管演出協調偶有不穩，整體仍不乏動人時刻。法國號演奏家Jonathan Ring與首席法國號Diego Incertis Sánchez的獨奏獲得高度評價，弦樂聲部也在第一樂章展現透明而溫暖的音色。

但第三樂章期間，現場情況突然轉為驚險。布隆斯泰特身體逐漸向右傾斜，幾乎從無扶手的鋼琴椅滑落。工作人員隨即衝上舞台，抬來一張扶手椅，將他扶起並重新安置。過程中，他一度痛苦喊叫，讓現場氣氛相當緊張。

短暫中斷後，布隆斯泰特重新振作，親自喊出排練小節號碼，樂團隨後繼續演奏。報導形容，在最後的慢板樂章中，弦樂聲部依然展現出令人起雞皮疙瘩的美感與深沉情緒，即使在並不理想的狀態下，布隆斯泰特仍為這部作品帶來某種難以取代的音樂魔力。

舊金山 交響樂 瑞典

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