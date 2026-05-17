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搞笑變裝、丟玉米餅 Bay to Breakers愈瘋愈好玩

記者王湘涵／舊金山報導
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Bay to Breakers的魅力在於既有競技性、也充滿娛樂。（Bay to ...
Bay to Breakers的魅力在於既有競技性、也充滿娛樂。（Bay to Breakers臉書）

舊金山年度經典活動「Bay to Breakers」將於今（17）日登場，這場已有百年歷史的路跑，對許多舊金山人而言是一場結合變裝、派對與街頭文化的大型城市嘉年華；從互丟玉米餅、多人「連體蜈蚣」、到各式誇張造型與搞笑裝扮，「荒謬」幾乎已成為這場活動最鮮明的標誌。

主辦單位預估今年將有超過3萬名跑者參與，規模將創下疫情後新高，也是十多年來人數最多的一屆；賽事總監凱爾・邁爾斯（Kyle Meyers）形容：「整座城市彷彿都會為這場12K一起出動！它不是波士頓馬拉松，但在舊金山，它就是一場跑步節日。」

「Bay to Breakers」創辦於1912年，最初是為了鼓舞1906年大地震後的城市士氣；百年來，活動逐漸從競技路跑演變為舊金山最具代表性的公共狂歡之一，也被視為這座城市自由、創意與反叛精神的縮影。

「荒謬」已成為這場活動最鮮明的標誌。（Bay to Breakers臉書）
「荒謬」已成為這場活動最鮮明的標誌。（Bay to Breakers臉書）

各式誇張造型與搞笑裝扮。（Bay to Breakers臉書）
各式誇張造型與搞笑裝扮。（Bay to Breakers臉書）

比起完賽速度，許多參加者更在意「玩得夠不夠瘋」。活動中最具代表性的傳統之一，是起跑前互相投擲玉米餅（tortilla tossing）；此外，也經常可見大型團體變裝參與，包括超級英雄、動物裝、懷舊主題，甚至巨大充氣服裝與惡搞造型。

另一項經典則是多人「連體蜈蚣」競賽（Centipede），參賽隊伍會以彈力繩將十多名跑者連在一起，同步前進，考驗速度也考驗團隊默契；主辦單位表示，部分隊伍雖然全員相連，仍能跑出驚人速度，成為活動中最受矚目的畫面之一。

Bay to Breakers的經典之一–多人「連體蜈蚣」競賽，考驗團隊默契。（...
Bay to Breakers的經典之一–多人「連體蜈蚣」競賽，考驗團隊默契。（Bay to Breakers活動官網）

起跑前互相投擲玉米餅，是活動中最具代表性的傳統之一。（Bay to Breake...
起跑前互相投擲玉米餅，是活動中最具代表性的傳統之一。（Bay to Breakers臉書）

今年女子組焦點之一，則是三度奪冠的舊金山跑者茱莉亞・吉格爾（Julia Vasquez Giguere）再度回歸，她笑稱自己曾參加奧運資格賽與波士頓馬拉松，但親友最關注的始終還是「Bay to Breakers」，因為許多人從小看著這場活動長大，早已把它視為舊金山共同記憶的一部分。它的魅力在於既有競技性、也充滿娛樂感：「你會看到真正認真比賽的人，也會看到只是來參與派對、享受氣氛的人。」

除了傳統12K路線外，今年也持續設有15K「Breakers Bonus」版本，讓跑者能一路跑向海邊與金門公園周邊景點；今年賽後派對也將移至金門公園內舉行，希望提供跑者與觀眾更寬敞、適合交流與休憩的空間。「只有舊金山才會發生」的城市氣氛，讓這場百年活動持續成為舊金山最獨特、也最荒謬的城市傳統之一。

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