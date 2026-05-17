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舊金山周末回暖 北岸、金融區人潮回流 小商業復甦

記者李怡／舊金山報導
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舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）
舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）

16日周末，舊金山迎來陽光明媚好天氣，城中心北岸區（North Beach）、華埠周邊及金融區一帶湧現大量遊客與本地居民。從城市廣場草地上曬太陽、野餐的人潮，到北岸區街邊咖啡館與餐廳幾乎座無虛席，街頭樂隊演出吸引民眾駐足，久違的熱鬧景象讓不少商家直呼：「終於有以前那種感覺了。」

周六北岸區人氣明顯升溫。華盛頓廣場公園大片草地上坐滿曬太陽、聊天、野餐的民眾，不少年輕人直接鋪上毯子，一待就是一下午。著名的城市景點聖伯多祿聖保祿教堂（Saints Peter and Paul Church）與科伊特塔（Coit Tower），濃濃的舊金山周末氛圍，吸引不少觀光客拍照打卡。

舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）
舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）

而在哥倫布大道（Columbus Avenue）沿線，咖啡館與義大利餐廳戶外座位幾乎全滿。許多民眾邊喝咖啡邊聊天，也有不少遊客提著購物袋穿梭街頭。餐廳服務生忙進忙出，街邊幾乎沒有空桌。一名在北岸區經營餐廳多年的業者表示，疫情後這幾年人流起起伏伏，但最近幾個月明顯感受到觀光客回來了，尤其天氣一好，整條街都是人。

除了餐飲業受惠，街頭藝人與小型表演也再次活絡。靠近華埠邊緣的商業街上，爵士樂團現場演奏吸引不少民眾停下腳步拍照、聽音樂，讓街區多了幾分歐洲城市般的悠閒感。民眾稱，現在的舊金山重新開始出現願意出門走路、願意坐在街邊消磨時間的生活感。

金融區附近的人流同樣明顯增加。從Stockton街口望向泛美金字塔（Transamerica Pyramid）與Salesforce Tower，可見不少遊客步行探索市區。Muni、公車與觀光人潮交錯，周邊商店、咖啡館與便利商家也受惠於周末帶來的消費力。部分商家指出，今年春夏以來，周末人流比去年同期更穩定，不只是觀光客，本地居民也重新回到城市裡活動。

不少灣區居民也表示，現在天氣轉暖後，更願意回到舊金山散步、吃飯、看街景。有人專程來北岸區喝咖啡，也有人帶朋友來感受舊金山經典街區氛圍。對許多小商業而言，這一熱鬧人氣旺的城市感，正是復甦最真實的訊號。

舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）
舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）

舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）
舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）

舊金山周末回暖，北岸、金融區人潮回流，小商業熱鬧人氣旺。（記者李怡/攝影）
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