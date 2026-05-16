BTS連3唱攻占史丹福體育場 15萬粉絲本周湧入灣區

韓國人氣男團防彈少年BTS將於5月16、17及19日在史丹福體育場開唱。（StubHub售票網站）

根據NBC灣區 新聞報導，韓國人氣男團防彈少年BTS 將於5月16、17及19日在史丹福體育場舉行「BTS World Tour ARIRANG」三場大型演唱會，預計吸引約15萬人次湧入灣區，也讓史丹福大學 周邊交通、住宿與餐飲需求明顯提高。此次演出不僅是BTS完成兵役後的重要回歸巡演之一，也成為近期灣區最受矚目的大型娛樂活動。

根據主辦單位資訊，本次「BTS World Tour ARIRANG」三場官方門票已全數售罄，目前僅剩部分轉售平台仍有零星票券流通，每場預計吸引約5萬名觀眾進場。世界巡演以阿里郎「ARIRANG」命名，呼應韓國傳統民謠意象，也象徵BTS回歸音樂、訴說成員因服役與粉絲分離後的思念，並傳達團體從韓國出發、歷經淬鍊後再次站上世界舞台的重要歷程，此次也是BTS睽違多年再度以完整團體身分回到灣區演出，對粉絲而言別具意義。

史丹福體育場館長年以大學美式足球賽事為主，過去其實並不常舉辦大型商業演唱會，近年才逐漸開放國際級音樂演出，去年Coldplay於當地舉行演唱會時，曾被視為史丹福體育場進軍大型演唱會市場的重要指標，如今BTS三場演唱會接棒登場，也讓史丹福體育場再度成為全球流行音樂焦點。

校方表示，大型演唱會除帶動周邊旅館、餐飲與交通消費，也有助提升灣區藝文與國際活動能見度。去年Coldplay演出期間，便曾為周邊地區帶來明顯觀光與消費效益，今年BTS三場演出同樣被看好將進一步帶動半島地區商機。

隨著近年韓流在美國主流娛樂市場的影響力持續升高，K-pop團體近年陸續進軍北美大型體育場市場，也讓亞洲流行文化在美國的能見度明顯提升。除了演唱會本身，灣區BTS粉絲社群（ARMY）近日也陸續舉辦應援活動，包括LED廣告車、應援物發送與粉絲聚會等。根據舊金山紀事報報導，有灣區粉絲團體甚至募得超過7500美元製作移動式LED應援車，於演唱會期間在史丹福體育場周邊巡迴播放歡迎訊息，展現BTS粉絲文化的高度凝聚力。

由於演出期間人潮龐大，校方與警方已提前規劃交通疏導與停車安排，史丹福體育場周邊部分道路也將於活動期間進行交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。

史丹福體育場館長年以大學美式足球賽事為主，近年才逐漸開放國際級音樂演出，本周將迎來BTS的演唱會。（翻攝自史丹福官網）