聖塔克拉拉縣地檢長 控Meta放縱詐騙廣告

聖塔克拉拉縣府律師洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）。(counsel.santaclaracounty.gov)

聖塔克拉拉縣地檢長辦公室，代表所有加州 居民控告Meta 放縱Facebook和Instagram上的詐騙廣告來牟利。

Guardian.com報導，北加州的聖塔克拉拉縣已對Meta Platforms提起訴訟，指控該公司利用Facebook和Instagram廣告推廣詐騙活動牟利，違反了加州「虛假廣告和不正當商業行為法規」（false advertising and unfair business practices laws）。

該訴訟於11日在聖縣高等法院提起，代表所有加州居民。訴訟指控這家社群媒體 巨頭在全球範圍內容忍欺詐性廣告。訴訟要求賠償損失、做出民事賠償，並頒布禁令禁止Meta繼續從事不正當的商業行為。訴狀引述路透社去年首次報導的外洩Meta內部文件，稱公司每年從所謂的「高風險」詐騙廣告中獲利高達70億美元，這些廣告明顯帶有詐騙特徵。

聖縣指控Meta公司非但沒有對欺詐廣告商進行全面打擊，反而對不當行為採取了容忍態度，甚至還設置了「護欄」，以阻攔那些會給公司造成過大損失的詐騙廣告。Meta表示將對指控進行辯護。

Meta發言人史東（Andy Stone）說：「這一指控所依據的路透社報道，歪曲了我們的動機，並忽略了我們每天為打擊詐騙而採取的一系列措施。我們積極打擊平台內外的詐騙行為，因為詐騙對我們自身以及依賴我們服務的個人和企業都沒有好處。」

在訴訟中，聖縣指控Meta公司允許中間商出售帳戶以投放廣告，並向過去點擊過類似虛假廣告的社群媒體用戶投放詐騙廣告，從而助長了詐騙的氾濫。縣地檢長辦公室引述路透社的測試結果，指控Meta公司的生成式人工智慧系統還經常協助不法行銷人員製作詐騙廣告。

「Meta公司的不當行為規模已達到非同尋常的程度，必須予以制止，」縣府律師洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）告訴路透社，「作為矽谷的檢察官，我們有責任追究科技公司的法律責任。」